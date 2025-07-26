Спільні знімки подружжя з'явилися на сторінці відомого блогера Яна Гордієнка, який родом з України. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До слова Потап принизив Єфросиніну та Фреймут у новому відео: репера розкритикували в мережі

Настя Каменських та Потап відпочивали у Барселоні біля басейну у компанії блогера. Вони зробили кілька смішних фото з Яном, позуючи в імпровізованій фотосесії.


Потап, Настя та Ян Го / Фото з інстаграму Яна Го


Потап, Настя та Ян Го / Фото з інстаграму Яна Го

До слова, в добірку літніх фото Ян Гордієнко додав фото з російським журналістом Юрієм Дудем, який вважається "опозиційним", але насправді поширює пропагандистські меседжі. Це селфі розчарувало фанів блогера.

  • "Ех, Яне, я була кращої думки про тебе";
  • "Дудь і Потап в одному пості";
  • "Клас, як матимеш час, заблокуй мене, будь ласка".

Де зараз Потап і Настя Каменських?

  • Зірки здебільшого проживають за кордоном, зокрема в Іспанії. В одному з останніх інтерв'ю Потап заявляв, що працює з дружиною в латиноамериканському шоубізі, тому Барселона є для них зручним місцем.
  • Водночас Потап створив музичний проєкт Slavic Balagan. У роликах на нову пісню він використовував обличчя українських зірок, чим обурював мережу.
  • У мережі раніше ходили чутки про розлучення подружжя. Та репер спростував це й сказав, що з початком повномасштабної війни їхні стосунки лише зміцнішали.