Виглядають як сестри: схудла на 37 кілограмів Настя Ткаченко показала свою красуню-маму

Відома стендап-комікеса Настя Ткаченко, яка стрімко втрачає вагу після операції зі зменшення шлунка, потішила прихильників рідкісними кадрами. Зірка показала, як відсвяткувала день народження мами в колі найрідніших.

Після хірургічного втручання Настя Ткаченко вже позбулася 37 кілограмів зайвої ваги. Знаменитість відкрито транслює свій шлях до фігури мрії, регулярно показуючи нові харчові звички, тренування та зміни у способі життя. Проте цього разу вона вирішила поділитися теплим сімейним контентом в інстаграмі.

Приводом для зустрічі став день народження її мами. Ткаченко опублікувала фотографію іменинниці, яка позує на вулиці з великим букетом червоних троянд. Мама гумористки має чудовий вигляд і нагадує справжню модель. Для свята жінка обрала елегантну довгу чорну спідницю з розрізом та світлий топ без рукавів.

Також зірка стендапу поділилася атмосферним вечірнім знімком, на якому зібралася вся родина: мама, молодший брат із дружиною та маленькими дітьми, а також сама Настя в довгому білому пальті. На спільному фото під вуличними гірляндами чітко видно, що комікеса буквально тане на очах. Сама Ткаченко має амбітний план на найближчі два роки – досягти позначки на вагах у 65 кілограмів.

Настя Ткаченко з родиною / колаж 24 Каналу

Нагадаємо, раніше Настя Ткаченко відверто зізнавалася, що не спілкується зі своїм батьком. Батьки розлучилися, коли вона була студенткою першого курсу, але тривалий час приховували цю правду. Згодом з'ясувалося, що в батька народилася дівчинка в новій сім'ї. Ця таємниця сильно поранила Настю, і з роками їхнє спілкування так і не відновилося, тому зараз її головна опора – це мама та сім'я брата.

Нещодавно в інтервʼю Єві Коршик Настя Ткаченко вперше розповіла про свою боротьбу з функціональним алкоголізмом, страшні діагнози лікарів та лікування в реабілітаційному центрі.



