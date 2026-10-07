После хирургического вмешательства Настя Ткаченко уже сбросила 37 килограммов лишнего веса. Знаменитость открыто делится своим путем к фигуре мечты, регулярно показывая новые пищевые привычки, тренировки и изменения в образе жизни. Однако на этот раз она решила поделиться теплым семейным контентом в инстаграме.

Поводом для встречи стал день рождения ее мамы. Ткаченко опубликовала фотографию именинницы, которая позирует на улице с большим букетом красных роз. Мама юмористки выглядит великолепно и напоминает настоящую модель. Для праздника женщина выбрала элегантную длинную черную юбку с разрезом и светлый топ без рукавов.

Также звезда стендапа поделилась атмосферным вечерним снимком, на котором собралась вся семья: мама, младший брат с женой и маленькими детьми, а также сама Настя в длинном белом пальто. На совместном фото под уличными гирляндами отчетливо видно, что комик буквально тает на глазах. У самой Ткаченко есть амбициозный план на ближайшие два года – достичь отметки на весах в 65 килограммов.

Настя Ткаченко с семьей / коллаж 24 Канала

Напомним, ранее Настя Ткаченко откровенно признавалась, что не общается со своим отцом. Родители развелись, когда она была студенткой первого курса, но долгое время скрывали эту правду. Впоследствии выяснилось, что у отца родилась девочка в новой семье. Эта тайна сильно ранила Настю, и с годами их общение так и не возобновилось, поэтому сейчас ее главная опора – это мама и семья брата.

Недавно в интервью Еве Коршик Настя Ткаченко впервые рассказала о своей борьбе с функциональным алкоголизмом, страшных диагнозах врачей и лечении в реабилитационном центре.