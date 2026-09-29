Сейчас Настя уже почти год ведет абсолютно трезвый образ жизни: она не пьет, не курит и не принимает антидепрессанты. Однако этот результат дался ей огромной ценой. В интервью для YouTube-проекта Okay Eva знаменитость призналась, что раньше ее повседневная жизнь не обходилась без бутылки крепкого алкоголя.

Я пила каждый день. Я не пила просекко, пиво, эту слабоалкогольную выпивку. Это либо текила, либо водка, либо джин, либо виски. Моя норма – это 0,7. Если я гуляла, то мы отмеряли 1 л 200 мл. Откуда же все это взялось, не с неба мне прилетело. Это называется функциональным алкоголизмом,

– пояснила юмористка.

Долгое время Настя даже не считала это проблемой, ведь продолжала активно работать. Настоящий ужас она испытала, когда однажды утром после тура проснулась с сильным похмельем и поняла, что не может пошевелить половиной лица. В панике девушка подумала, что это инсульт.

Анастасия Ткаченко / фото из инстаграма

Врачи успокоили ее, сказали, что это последствия тревожности, но после полного обследования вынесли другой, не менее страшный вердикт. Медики заявили, что печень звезды находится в критическом состоянии.

Мне говорят: "Гуляйте, пейте. Вы молодец, вы крутая. Можете продолжать, но три года. Потому что у вас разложится печень. Вы уже одной ногой в циррозе". И я была в шоке, потому что думала, что я неприкосновенна,

– призналась Настя.

Страх за собственную жизнь заставил Ткаченко обратиться за профессиональной помощью. Актриса решилась на серьезный шаг и легла в реабилитационный центр, а также начала лечение у психиатра.

Я пошла в реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Я никому об этом не признавалась, потому что это стыдно. Алкоголь победил меня... Я счастлива, что прошла через это. Результат того стоит,

– подытожила звезда.

Анастасия Ткаченко / фото из инстаграма

Сегодня место алкогольных вечеринок в жизни Насти заняли спорт и чайные церемонии. Актриса безмерно благодарна своему окружению, ведь друзья, с которыми она раньше выпивала, теперь поддерживают ее и вместе ходят на тренировки.

Юмористка не только победила алкогольную зависимость, но и решилась на операцию по уменьшению желудка, а теперь восхищает поклонников результатами своей трансформации.