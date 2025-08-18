14 серпня стало відомо, що померла українська блогерка Ната Лайм. Друг дівчини, блогер Євген Білозеров, повідомив, що вона випала з балкона в Дубаї й загинула.

Білозеров розповів про останню зустріч з подругою і про її стан перед смертю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю блогера виданню "Фокус".

Читайте також Не лише Ната Лайм: 5 українських блогерів, які померли

Євген Білозеров перебуває у Харкові, а Ната Лайм жила у Києві. Останній раз блогер зустрічався з подругою і її чоловіком наприкінці минулого року. Вони ходили на квест і в кафе.

Якби хтось сказав тоді, що це наша остання зустріч, я б ніколи не повірив. Вона здавалась такою життєрадісною. Разом з чоловіком будували плани. У той день показали мені їх майбутню стоматологію, де йшов ремонт,

– пригадав Білозеров.

Уже тоді блогерка боролася з депресією, але Євген про це не знав. Блогеру розповів про стан Нати її чоловік після того, як вона загинула. Дівчина працювала з психологом.

Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилося, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 році,

– додав він.

Що відомо про Нату Лайм і її загибель?