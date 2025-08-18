Укр Рус
Show24 Українські зірки Друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю та їхню останню зустріч
18 серпня, 14:33
3

Друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю та їхню останню зустріч

Марія Примич
Основні тези
  • Українська блогерка Ната Лайм загинула, випавши з балкона в Дубаї, про що повідомив її друг Євген Білозеров.
  • Перед смертю Ната Лайм боролася з депресією та працювала з психологом, але Євген про це не знав до її загибелі.

14 серпня стало відомо, що померла українська блогерка Ната Лайм. Друг дівчини, блогер Євген Білозеров, повідомив, що вона випала з балкона в Дубаї й загинула.

Білозеров розповів про останню зустріч з подругою і про її стан перед смертю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю блогера виданню "Фокус"

Читайте також Не лише Ната Лайм: 5 українських блогерів, які померли

Євген Білозеров перебуває у Харкові, а Ната Лайм жила у Києві. Останній раз блогер зустрічався з подругою і її чоловіком наприкінці минулого року. Вони ходили на квест і в кафе. 

Якби хтось сказав тоді, що це наша остання зустріч, я б ніколи не повірив. Вона здавалась такою життєрадісною. Разом з чоловіком будували плани. У той день показали мені їх майбутню стоматологію, де йшов ремонт, 
– пригадав Білозеров. 

Уже тоді блогерка боролася з депресією, але Євген про це не знав. Блогеру розповів про стан Нати її чоловік після того, як вона загинула. Дівчина працювала з психологом. 

Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилося, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 році, 
– додав він. 

Що відомо про Нату Лайм і її загибель?

  • Ната Лайм померла 29 квітня 2025 року, але про це стало відомо лише днями, коли у мережі з'явилося фото її могили. 

  • Євген Білозеров розповів, що близькі блогерки не планували розголошувати новину, адже останні роки вона не була публічною. 

  • Перші відео на ютубі Ната почала публікувати у 2015 році, але через 5 років дівчина оголосила про паузу. Блогерка перейшла на інший канал, який називався NataLime Life.

  • У 2021 році Лайм перестала публікувати контент на ютубі й в інстаграмі. 