Наталія Бучинська та Катерина Бужинська публічно помирилися після тривалої ворожнечі

Між народними артистками України Наталією Бучинською та Катериною Бужинською близько 10 років триває протистояння. Та днями стало відомо, що їхній конфлікт вичерпано.

Наталія Бучинська дала інтерв'ю Славі Дьоміну та прокоментувала конфлікт з Бужинською. Співачка зізналась, що й сама не розуміє, чому виникли їхні суперечки.

Артистка розповіла, що намагалась зробити перший крок, але спілкувалася не напряму, а через посередників. І залагодити конфлікт тоді не вдалося.

Надворі війна. І я багато що передивилась. Життя одне. Що нам ділити? Я багато чого переосмислила, нам немає чого ворогувати. Може, як психологи говорять, ми одна одну дратуємо, бо ми бачимо щось схоже, щось своє,

– поділилась Наталія Бучинська.

Просто під час інтерв'ю Слава Дьомін запропонував Бучинській поспілкуватися з колегою напряму. Вони зідзвонилися та поспілкувалися перед камерами. Жінки погодилися, що їм варто примиритися та об'єднатися. Катерина Бужинська зізналась, що готова до діалогу.

Ми дві мудрі красиві жінки, співачки, нам пора щось створити,

– сказала Бучинська.

Інтерв'ю з Наталією Бучинською: дивіться відео онлайн

Що відомо про конфлікт співачок?

Публічне протистояння між Наталією Бучинською та Катериною Бужинською тривало довгий час. Однією з причин стала схожість їхніх прізвищ. В інтерв'ю Суспільному у 2025 році Бучинська сказала, що почала кар'єру раніше.

Жартома я казала: Бучинська – я народилася з цим прізвищем, а псевдонім Бужинська – це придуманий тодішним продюсером Катерини Бужинської від якогось там графа. Це їхні історії, хай вони в цьому розбираються. Єдине, що мені було некомфортно – невже не можна було якесь інше прізвище знайти?

– говорила співачка.

Катерина Бужинська відреагувала у фейсбуці й зазначила, що її сценічне прізвище - це справжнє прізвище її мами. Артистка пригадала колезі її концерти з росіянами та виступ на Антимайдані. За словами Бужинської, плутанина з прізвищами шкодила її репутації.