Тягне у простір росіян, – блогерка Мандзюк рознесла Холоденко через селфі з Галкіним

Наталія Холоденко розповіла, що познайомилась з Максимом Галкіним. Блогерка Олена Мандзюк публічно розкритикувала психологиню за те, що вона тягне в простір росіян.

Психологиня та блогерка Наталія Холоденко розповіла, що випадково зустріла російського ведучого Максима Галкіна. Вона поділилась історією на своїй сторінці в тредсі.

Холоденко зробила селфі з Галкіним і сказала, що спілкувалася з ним українською мовою.

Говорили з подругою українською і тут чую – "доброго дня". Повертаюсь, а це Максим. Так і познайомились, спілкувались українською,

– написала психологиня.

Допис викликав бурхливу реакцію користувачів. Знімок прокоментувало понад 800 людей. Одні жартували, інші раділи за Холоденко, треті – висловлювали сумнів.

"Є ймовірність, якщо я буду з подругою розмовляти англійською, то до нас підійде Кіану Рівз або Байден";

"Ти ж російською говориш і з росіянами працюєш, та ще й гроші їм платиш";

"Я б також була рада такій випадковій зустрічі";

"Сказав, чий Крим?";

"Навіщо нам в інфопросторі росіян, поясніть мені".

Блогерка Олена Мандзюк розкритикувала Наталію Холоденко і назвала її допис "манкуртським". У своєму коментарі вона згадала парамедикиню Ірину Цибух, яка до загибелі на фронті звертала увагу на проросійську діяльність психологині.

На сьогодні Холоденко продовжує тягнути в простір росіян, а найкращі герої, якою була й Ірина, віддають свої життя за свободу та волю українців,

– додала Олена Мандзюк.

Блогерка підмітила, що, на її думку, Максим Галкін вивчив українську мову не для підтримки, а просто заради заробітку.



Що слід знати про позицію Максима Галкіна?

Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова на початку повномасштабного вторгнення публічно засудили війну та разом з дітьми переїхали з Росії до Ізраїля.

Шоумен часто публікує дописи на підтримку України та висловлюється проти вторгнення. На деяких концертах він говорить українською мовою, яку вивчає з викладачем. Через цю позицію Росія визнала Галкіна "іноземним агентом".

Однак до повномасштабного вторгнення Максим Галкін не мав таких чітких думок. Він не засуджував російсько-українську війну, дозволяв собі принизливі жарти про українців та навіть відвідував окупований Крим, порушуючи закон України. Через це у 2021 році його внесли у "чорний список" Мінкульту (у червні 2022 його звідти виключили).

Поява російських артистів чи публічних осіб в українському інфопросторі нерідко викликає критику. Користувачі наголошують: це нормалізує представників країни-агресора, дає їм додаткову публічність та відвертає увагу від справді важливих тем.