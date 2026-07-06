Show24 Українські зірки Наталія Холоденко зі сльозами на очах віддала свій будинок родині, яка постраждала від обстрілу
6 липня, 19:23
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Наталія Холоденко зі сльозами на очах віддала свій будинок родині, яка постраждала від обстрілу

Марта Ярова

Українська психологиня Наталія Холоденко вирішила підтримати постраждалих від чергової російської атаки по Київщині, яка відбулася 6 липня. Вона тимчасово надала свій будинок під Києвом родині лікарів, чиє житло було повністю зруйноване внаслідок ворожого обстрілу.

У своїх соцмережах Наталія Холоденко зізналася, що останні події стали для неї великим потрясінням. Внаслідок атаки у Вишневому постраждало чимало її знайомих та їхніх близьких. Щоб допомогти людям, які залишилися без даху над головою, психологиня запропонувала власне заміське житло родині медиків.

Я жахливо шокована подіями, які сталися за останні декілька днів. Постраждало дуже багато моїх знайомих, близьких і їхні родини. Багато людей загинуло. Я у свій будинок під Києвом поселю родину лікарів, які втратили приватний сектор, коли почало детонувати. І вони навіть телефонували сусідці, яка сиділа у підвалі, й вона не знала, що у неї горить хата,
– розповіла Холоденко.

Наталія Холоденко про обстріл / скриншот з інстаграму

Водночас психологиня зі сльозами на очах зізналася, що відчуває біль та безсилля через масштаби руйнувань, адже фізично не може допомогти всім, хто цього потребує.

Хочеться підтримати й допомогти, але, напевно, те, що я можу зробити, це так мало. От я поселю одну родину, а у них вигоріло п'ять вулиць, які я не можу поселити. Оце відчуття, що так багато горя, люди згорали живцем, дуже болить. Мені шкода, що в цьому ростуть наші діти, живуть люди, 
– додала вона.

Нагадаємо, що українські зірки показали, як ракетна атака понівечила їхні будинки та як вони пережили жахливу ніч.

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