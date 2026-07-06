Наталія Холоденко зі сльозами на очах віддала свій будинок родині, яка постраждала від обстрілу

Українська психологиня Наталія Холоденко вирішила підтримати постраждалих від чергової російської атаки по Київщині, яка відбулася 6 липня. Вона тимчасово надала свій будинок під Києвом родині лікарів, чиє житло було повністю зруйноване внаслідок ворожого обстрілу.

У своїх соцмережах Наталія Холоденко зізналася, що останні події стали для неї великим потрясінням. Внаслідок атаки у Вишневому постраждало чимало її знайомих та їхніх близьких. Щоб допомогти людям, які залишилися без даху над головою, психологиня запропонувала власне заміське житло родині медиків.

Я жахливо шокована подіями, які сталися за останні декілька днів. Постраждало дуже багато моїх знайомих, близьких і їхні родини. Багато людей загинуло. Я у свій будинок під Києвом поселю родину лікарів, які втратили приватний сектор, коли почало детонувати. І вони навіть телефонували сусідці, яка сиділа у підвалі, й вона не знала, що у неї горить хата,

– розповіла Холоденко.

Наталія Холоденко про обстріл / скриншот з інстаграму

Водночас психологиня зі сльозами на очах зізналася, що відчуває біль та безсилля через масштаби руйнувань, адже фізично не може допомогти всім, хто цього потребує.

Хочеться підтримати й допомогти, але, напевно, те, що я можу зробити, це так мало. От я поселю одну родину, а у них вигоріло п'ять вулиць, які я не можу поселити. Оце відчуття, що так багато горя, люди згорали живцем, дуже болить. Мені шкода, що в цьому ростуть наші діти, живуть люди,

– додала вона.

Нагадаємо, що українські зірки показали, як ракетна атака понівечила їхні будинки та як вони пережили жахливу ніч.