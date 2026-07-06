В своих социальных сетях Наталья Холоденко призналась, что последние события стали для нее большим потрясением. В результате атаки в Вишневом пострадало немало ее знакомых и их близких. Чтобы помочь людям, оставшимся без крова, психолог предложила свою загородную квартиру семье медиков.

Я ужасно потрясена событиями, произошедшими за последние несколько дней. Пострадало очень много моих знакомых, близких и их семей. Многие люди погибли. Я поселю в свой дом под Киевом семью врачей, которые лишились частного жилья, когда начались взрывы. И они даже звонили соседке, которая сидела в подвале, а она не знала, что у нее горит дом,

– рассказала Холоденко.

Наталья Холоденко об обстреле / скриншот из инстаграма

В то же время психолог со слезами на глазах призналась, что испытывает боль и бессилие из-за масштабов разрушений, ведь физически не может помочь всем, кто в этом нуждается.

Хочется поддержать и помочь, но, наверное, то, что я могу сделать, – это так мало. Вот я поселю одну семью, а у них выгорело пять улиц, на которых я не могу их поселить. Это ощущение, что столько горя, люди сгорали заживо, очень больно. Мне жаль, что в таких условиях растут наши дети, живут люди,

– добавила она.

Напомним, что украинские звезды показали, как ракетная атака разрушила их дома и как они пережили ужасную ночь.