Ніколи не забуду, – Наталія Могилевська розповіла про найстрашнішу ніч у своєму житті

Співачка Наталія Могилевська поскаржилася на погане самопочуття. Як виявилося, їй нещодавно зробили операцію.

Лише зараз зірка поділилася деякими подробицями. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Так, Наталія виставила допис, де повідомила, що має високу температуру та сильний кашель "такий, що страшно викашляти внутрішні органи".

Найстрашніша ніч минула, але її точно ніколи не забуду. Друзі, температура 40 – це обов'язково швидка і лікарня, від якої я відмовилася і дуже пошкодувала,

– зазначила знаменитість.

За словами Могилевської, погіршення її самопочуття настало через перевтому після хірургічного втручання, яке вона перенесла тиждень тому. Попри післяопераційний період, співачка відпрацювала три вистави, що значно виснажило її організм.

Ситуацію врятувало те, що артистка вже приймала курс антибіотиків після операції. Зараз стан Наталі покращився – температура знизилася до 37,4, а сатурація залишається в нормі. Для лікування вона використовує як традиційні, так і народні засоби.



Зауважимо, за даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в 16 областях України перевищений епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ. Найскладніша ситуація спостерігається у Хмельницькій області. Загалом у лікарнях перебуває близько 6 тисяч пацієнтів з ГРВІ, з яких приблизно 10% – у відділеннях інтенсивної терапії.

Водночас Віктор Ляшко запевнив, що система охорони здоров'я повністю готова надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. У медзакладах достатньо вільних місць в інфекційних, терапевтичних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії.