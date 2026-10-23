"Я 10 років була самотньою": Наталія Могилевська розчулила зізнанням про названих доньок

Наталія Могилевська відверто розповіла про свій шлях до материнства та удочеріння двох дівчаток. Співачка зізналася, що перед цим важливим рішенням вона десять років була самотньою, повністю присвячуючи себе кар'єрі.

Про це артистка розповіла під час відвертої розмови з іншою тренеркою цьогорічного "Голосу країни" – Тіною Кароль, просто під час зйомок вокального шоу, передає ТСН.ua.

Річ у тім, що Тіна Кароль звернула увагу на те, як сильно змінилася її колега останнім часом, зазначивши, що материнство додало їй "дівочої м'якості". У відповідь артистка поділилася дуже особистим. Вона пояснила, що тривалий час її пріоритетом залишалася сцена, але період наодинці із собою допоміг переосмислити цінності.

Я 10 років була самотньою. І цей час потрібен був, щоб зрозуміти, чи можу я взагалі бути дружиною, подругою для свого чоловіка. Бо кар'єра дуже довго була на першому місці,

– зізналася Наталія Могилевська.

І додала, що діти з'явилися в її житті саме тоді, коли вона внутрішньо трансформувалася. Вона вірить, що дівчатка самі її знайшли, і вважає їх справжнім подарунком долі.

Як кажуть: готова мама – знайде тебе дитина. Мої діти самі мене знайшли. Та сама, що Господь тобі зберіг. Я так написала, коли побачила своїх дітей,

– поділилася Могилевська.

Тіна Кароль щиро підтримала колегу, назвавши її рішення взяти відповідальність за дітей під час повномасштабної війни проявом великої душі.

Тренери 14-го сезону вокального шоу "Голос країни" / Фото з інстаграм-сторінки goloskrainy_official