"Я 10 років була самотньою": Наталія Могилевська розчулила зізнанням про названих доньок

Про це артистка розповіла під час відвертої розмови з іншою тренеркою цьогорічного "Голосу країни" – Тіною Кароль, просто під час зйомок вокального шоу, передає ТСН.ua.

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Річ у тім, що Тіна Кароль звернула увагу на те, як сильно змінилася її колега останнім часом, зазначивши, що материнство додало їй "дівочої м'якості". У відповідь артистка поділилася дуже особистим. Вона пояснила, що тривалий час її пріоритетом залишалася сцена, але період наодинці із собою допоміг переосмислити цінності.

Я 10 років була самотньою. І цей час потрібен був, щоб зрозуміти, чи можу я взагалі бути дружиною, подругою для свого чоловіка. Бо кар'єра дуже довго була на першому місці– зізналася Наталія Могилевська.

І додала, що діти з'явилися в її житті саме тоді, коли вона внутрішньо трансформувалася. Вона вірить, що дівчатка самі її знайшли, і вважає їх справжнім подарунком долі.

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Як кажуть: готова мама – знайде тебе дитина. Мої діти самі мене знайшли. Та сама, що Господь тобі зберіг. Я так написала, коли побачила своїх дітей– поділилася Могилевська.

Тіна Кароль щиро підтримала колегу, назвавши її рішення взяти відповідальність за дітей під час повномасштабної війни проявом великої душі.

Тренери 14-го сезону вокального шоу "Голос країни" / Фото з інстаграм-сторінки goloskrainy_official