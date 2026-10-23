"Я 10 лет была одинокой": Наталья Могилевская тронула признанием о приемных дочерях

Наталья Могилевская / Фото с страницы в инстаграме nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская откровенно рассказала о своем пути к материнству и удочерении двух девочек. Певица призналась, что перед этим важным решением она десять лет была одинокой, полностью посвящая себя карьере.
Об этом артистка рассказала во время откровенного разговора с другой тренершей нынешнего сезона "Голоса страны" – Тиной Кароль – прямо во время съемок вокального шоу, сообщает ТСН.ua.
популярные видео
Дело в том, что Тина Кароль обратила внимание на то, как сильно изменилась ее коллега в последнее время, отметив, что материнство придало ей "девичью мягкость". В ответ артистка поделилась очень личным. Она объяснила, что долгое время ее приоритетом оставалась сцена, но период наедине с собой помог переосмыслить ценности.
Я 10 лет была одинокой. И это время было нужно, чтобы понять, могу ли я вообще быть женой, подругой для своего мужа. Потому что карьера очень долго была на первом месте
И добавила, что дети появились в ее жизни именно тогда, когда она внутренне преобразилась. Она верит, что девочки сами ее нашли, и считает их настоящим подарком судьбы.
Как говорится: готовая мама – ребенок тебя найдет. Мои дети сами меня нашли. Та самая, которую Господь тебе сохранил. Я так написала, когда увидела своих детей
Тина Кароль искренне поддержала коллегу, назвав ее решение взять на себя ответственность за детей во время полномасштабной войны проявлением большой души.
К слову, Наталья Могилевская – не единственная артистка, которая решилась на усыновление ребенка. Ранее мы рассказывали о других украинских звездах, ставших приемными родителями.
И напомним, что премьера вокального шоу "Голос страны-14" состоится уже 25 октября.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий