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"Я 10 лет была одинокой": Наталья Могилевская тронула признанием о приемных дочерях

София Хомишин
Наталья Могилевская рассказала о решении усыновить двух девочек во время войны

Наталья Могилевская / Фото с страницы в инстаграме nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская откровенно рассказала о своем пути к материнству и удочерении двух девочек. Певица призналась, что перед этим важным решением она десять лет была одинокой, полностью посвящая себя карьере.

Об этом артистка рассказала во время откровенного разговора с другой тренершей нынешнего сезона "Голоса страны" – Тиной Кароль – прямо во время съемок вокального шоу, сообщает ТСН.ua.

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Дело в том, что Тина Кароль обратила внимание на то, как сильно изменилась ее коллега в последнее время, отметив, что материнство придало ей "девичью мягкость". В ответ артистка поделилась очень личным. Она объяснила, что долгое время ее приоритетом оставалась сцена, но период наедине с собой помог переосмыслить ценности.

Я 10 лет была одинокой. И это время было нужно, чтобы понять, могу ли я вообще быть женой, подругой для своего мужа. Потому что карьера очень долго была на первом месте– призналась Наталья Могилевская.

И добавила, что дети появились в ее жизни именно тогда, когда она внутренне преобразилась. Она верит, что девочки сами ее нашли, и считает их настоящим подарком судьбы.

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Как говорится: готовая мама – ребенок тебя найдет. Мои дети сами меня нашли. Та самая, которую Господь тебе сохранил. Я так написала, когда увидела своих детей– поделилась Могилевская.

Тина Кароль искренне поддержала коллегу, назвав ее решение взять на себя ответственность за детей во время полномасштабной войны проявлением большой души.

Тренеры 14-го сезона вокального шоу "Голос страны" / Фото с инстаграм-страницы goloskrainy_official

К слову, Наталья Могилевская – не единственная артистка, которая решилась на усыновление ребенка. Ранее мы рассказывали о других украинских звездах, ставших приемными родителями.

И напомним, что премьера вокального шоу "Голос страны-14" состоится уже 25 октября.

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