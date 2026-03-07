Перейматися через зовнішні недоліки вважаю дурнею, – Могилевська висловилась про любов до себе

Народна артистка України Наталія Могилевська поділилась власними думками на тему любові до себе. Співачка розповіла, що для неї означає бути красивою.

Могилевська стала учасницею прем'єрного випуску нового сезону шоу "єПитання", який вийшов 6 березня на Новому каналі, де й висловилась про любов до себе, пише 24 Канал.

В епоху соціальних мереж усі намагаються бути ідеальними. Однак поступово загальноприйнятті правила краси змінюються, а у моді стають чесніть і прийняття власної унікальності.

Наталія Могилевська вважає, що щаслива жінка не буває некрасивою.

Єдине, чого я вчуся все життя, це бути впевненою, розслабленою, щасливою і вірити в те, що мені нічого й нікому не треба доводити. Якщо вимушений робити це, то означає, що ти недостатньо впевнений у собі. Хоч хто б що про тебе думав, цікавить лише одне: що про себе думаєш ти,

– зазначила вона.

Народна артистка України додала: "єдині пластичні операції, які я роблю, це "операції" на своєму серці та зі своїм розумом, щоб він не заважав мені чути серце".

Могилевська переконала, що краса – це про відчуття себе, а не про стандарти.

Перейматися через зовнішні недоліки вважаю дурнею, бо саме так тебе створив Господь, і не треба з ним сперечатися. Єдине, що варто, – зробити все, щоб бути здоровим. Тобто нормальна вага, здорове тіло, красива шкіра – це цілком питання культури та поваги до себе. А от форма ніг або носа вже не мають значення. Бо це те, що ти не можеш змінити, і не варто перейматися через це,

– наголосила співачка.

Наталія Могилевська на шоу "єПитання" / Фото пресслужба Нового каналу

