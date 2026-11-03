Колишня дружина Кличка зізналася, чому досі захоплюється ним і не викреслила його зі свого життя

Віталій Кличко та Наталія Єгорова розлучилися 2022 року після 25 років шлюбу. Однак колишньому подружжю вдалося зберегти добрі стосунки.

Модель розповіла, як вони спілкуються після розриву, та завдяки чому змогли залишитися в гарних стосунках. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю OBOZ.UA.

Попри те, що романтичний етап завершився, Наталія й досі захоплюється масштабністю особистості колишнього обранця. Вона впевнена, що завершення шлюбу не привід викреслювати людську гідність і вдячність.

Я завжди поважала Віталія як особистість і досі вважаю його унікальною людиною, яка досягла величезних висот і в спорті, і в політиці. Наші особисті стосунки та розлучення не можуть перекреслити моєї поваги до нього. Адже стосунки двох людей – це зовсім інша історія. І що б не відбувалося між нами як між чоловіком і жінкою, він був і залишається батьком наших дітей. Для мене вже одного цього достатньо, щоб беззаперечно його поважати,

– зазначила Наталія Єгорова.

Вона додала, що колосальний тягар відповідальності, який лежить на плечах мера Києва в умовах великої війни, викликає в неї щире співпереживання та захоплення.

А те, що він робить сьогодні в умовах війни, у тих надзвичайно важких обставинах, у яких живуть країна і столиця, те навантаження, яке він витримує, іноді здається мені фізично нелюдським. І, на мою думку, зовсім не обов'язково бути колишньою дружиною, щоб відчувати повагу до людини, яка живе і працює в таких умовах,

– підкреслила модель.

Жінкам, які стикаються з розривом тривалого союзу, Наталія радить не сприймати самотність як порожнечу. Вона наголошує, що після довгих років спільного життя жінка має величезний досвід, а розлучення лише відкриває двері для нових мрій і внутрішньої гармонії.

Наталія Єгорова / Фото з інстаграм-сторінки natalia_yegorova

До слова, перед цим ми писали про те, як зараз виглядають діти Віталія Кличка та чим вони займаються за кордоном.