Бывшая жена Кличко призналась, почему до сих пор восхищается им и не вычеркнула его из своей жизни

Модель рассказала, как они общаются после разрыва и почему смогли сохранить хорошие отношения. Подробностями она поделилась в интервью OBOZ.UA.

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Несмотря на то, что романтический этап завершился, Наталья до сих пор восхищается масштабностью личности бывшего избранника. Она уверена, что завершение брака – не повод вычеркивать человеческое достоинство и благодарность.

Я всегда уважала Виталия как личность и до сих пор считаю его уникальным человеком, достигшим огромных высот и в спорте, и в политике. Наши личные отношения и развод не могут перечеркнуть моего уважения к нему. Ведь отношения двух людей – это совсем другая история. И что бы ни происходило между нами как между мужчиной и женщиной, он был и остается отцом наших детей. Для меня уже одного этого достаточно, чтобы безоговорочно уважать его– отметила Наталья Егорова.

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Она добавила, что колоссальное бремя ответственности, лежащее на плечах мэра Киева в условиях большой войны, вызывает у нее искреннее сопереживание и восхищение.

А то, что он делает сегодня в условиях войны, в тех чрезвычайно тяжелых обстоятельствах, в которых находятся страна и столица, та нагрузка, которую он выдерживает, порой кажется мне физически нечеловеческой. И, на мой взгляд, вовсе не обязательно быть бывшей женой, чтобы испытывать уважение к человеку, который живет и работает в таких условиях– подчеркнула модель.

Женщинам, которые сталкиваются с разрывом длительного союза, Наталья советует не воспринимать одиночество как пустоту. Она отмечает, что после долгих лет совместной жизни у женщины накапливается огромный опыт, а развод лишь открывает двери для новых мечтаний и внутренней гармонии.

Наталья Егорова / Фото со страницы в инстаграме natalia_yegorova

Кстати, ранее мы писали о том, как сейчас выглядят дети Виталия Кличко и чем они занимаются за границей.