Колишня дружина Кличка зізналася, чому досі захоплюється ним і не викреслила його зі свого життя

Модель розповіла, як вони спілкуються після розриву, та завдяки чому змогли залишитися в гарних стосунках. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю OBOZ.UA.

Adv

популярні відео

Попри те, що романтичний етап завершився, Наталія й досі захоплюється масштабністю особистості колишнього обранця. Вона впевнена, що завершення шлюбу не привід викреслювати людську гідність і вдячність.

Я завжди поважала Віталія як особистість і досі вважаю його унікальною людиною, яка досягла величезних висот і в спорті, і в політиці. Наші особисті стосунки та розлучення не можуть перекреслити моєї поваги до нього. Адже стосунки двох людей – це зовсім інша історія. І що б не відбувалося між нами як між чоловіком і жінкою, він був і залишається батьком наших дітей. Для мене вже одного цього достатньо, щоб беззаперечно його поважати– зазначила Наталія Єгорова.

Реклама

Вона додала, що колосальний тягар відповідальності, який лежить на плечах мера Києва в умовах великої війни, викликає в неї щире співпереживання та захоплення.

А те, що він робить сьогодні в умовах війни, у тих надзвичайно важких обставинах, у яких живуть країна і столиця, те навантаження, яке він витримує, іноді здається мені фізично нелюдським. І, на мою думку, зовсім не обов'язково бути колишньою дружиною, щоб відчувати повагу до людини, яка живе і працює в таких умовах– підкреслила модель.

Жінкам, які стикаються з розривом тривалого союзу, Наталія радить не сприймати самотність як порожнечу. Вона наголошує, що після довгих років спільного життя жінка має величезний досвід, а розлучення лише відкриває двері для нових мрій і внутрішньої гармонії.

Наталія Єгорова / Фото з інстаграм-сторінки natalia_yegorova

До слова, перед цим ми писали про те, як зараз виглядають діти Віталія Кличка та чим вони займаються за кордоном.