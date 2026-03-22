Після скандального розлучення: Денисенко відповіла, в яких стосунках з Федінчиком
- Наталка Денисенко розповіла про розлучення з Андрієм Федінчиком, проблеми у шлюбі почалися ще під час зйомок фільму "Коли ти вийдеш заміж?".
- Хоча розлучення було скандальним, подружжя змогло порозумітися заради спільного сина Андрія.
Наталка Денисенко поділилась подробицями розлучення з Андрієм Федінчиком. Також акторка розкрила, які між ними стосунки зараз.
Про це Денисенко розповіла у програмі "Ближче до зірок". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі ТЕТ.
Проблеми у шлюбі Наталки Денисенко та Андрія Федінчика почалися ще під час зйомок комедії "Коли ти вийдеш заміж?", де акторка зіграла одну з головних ролей. Коли була прем'єра фільму, вони вже розлучалися, просто не афішували цього.
Уже більш ніж рік, як я подала на розлучення. Тому навіть іноді ось ці хвилі хейту, які йшли на мене, мені були дивні. Я думала: "Чому на мене всі визвірились? Я вже розлучена". Люди, я живу своє життя, роблю помилки,
– зазначила Денисенко.
Розлучення Денисенко та Федінчика виявилось доволі скандальним, проте експодружжя змогло порозумітися заради спільного сина Андрія.
Андрій дуже старається і я. Я пишаюся нами як батьками. Я можу сказати, що це в минулому. Іноді краще розлучитися, ніж терпіти й страждати,
– поділилась Наталка.
Що відомо про розлучення Денисенко та Федінчика?
Чутки про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика з'явились у мережі навесні 2025 року. Проте акторка офіційно підтвердила розрив лише влітку.
Федінчик звинувачував Денисенко у зраді з бізнесменом Юрієм Савранським, з яким вона зараз перебуває у стосунках, проте акторка спростовувала цю інформацію.
Наталка зізнавалась, що на їхні стосунки вплинуло повномасштабне вторгнення. Річ у тім, що чоловік пішов служити, тож відповідальність за сім'ю здебільшого брала вона.
Денисенко та Федінчик були у шлюбі 8 років. Вони одружились у квітні 2017 року.