Наталка Денисенко поділилась подробицями розлучення з Андрієм Федінчиком. Акторка розповіла, хто став ініціатором і які між ними стосунки зараз.

Про особисте життя Денисенко заговорила в інтерв'ю журналу Playboy, передає Show 24. Вона стала героїнею digital-обкладинки.

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Наталка Денисенко підтвердила розлучення з чоловіком лише нещодавно, хоча чутки ходили у мережі з квітня. Акторка зізналась, що не розповідала про зміни в особистому житті, адже досі проживає цей досвід.

Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам'яті, перестати щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки – неможливо,

– зізналась Денисенко.

Вона додала, що поважає спільне минуле з Андрієм Федінчиком, оскільки воно було чудовим.

Які стосунки між Денисенко і Федінчиком зараз?

Наталка поділилась, що багато працювала над собою і своїм станом, тож зараз їй легше. Денисенко намагається будувати здорові стосунки з Федінчиком заради їхнього сина Андрія.

Ми часто бачимось, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч. Мені здається, що синочок це бачить. Для мене найголовніше, щоб для дитини сім'я залишалась сім'єю незалежно від обставин,

– зазначила акторка.

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграму акторки

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