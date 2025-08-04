Зараз жінка вирішила відверто розповісти, що відбувається в їхній родині. Вона дала інтерв'ю своїй сестрі Катерині. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал KATE ON HEELS.

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Виявляється, Дар'я з Костянтином досі одружені. Зараз жінка поїхала до США на місяць, щоб подумати, чи хоче ще бути з чоловіком. Каже, що не виключає другого шансу.

Костя не дає розлучення. Щодня питає, як у мене справи, як настрій... Можливо, він дійсно хоче врятувати наш шлюб. Я не впевнена, що буде далі. Тому взяла паузу – поїхала на місяць у США, аби зрозуміти, чого хочу від життя,

– зазначила Валеуліна.

Інтерв'ю з Дарією Валеуліною: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Дарії та Костянтина Валеуліна?

Дар'я та Костянтин разом з молодості. Познайомилися, коли їй було 22, йому – 24.

У 2015-му в них народилася донька Єва. Дар'я зізнається, що чесно пояснила дитині, що в сім'ї виникли труднощі, але зробила це простою, зрозумілою мовою.

Роман Костянтина з Анною Алхім тривав майже 2 роки. Дар'я зізналася, що відчувала зраду, але тоді не була впевнена, чи це правда. Чоловік запевняв, що все добре.

Зауважимо, що напередодні стало відомо про те, що Анна Алхім покидає Україну.