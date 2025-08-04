Вона до того ж розсекретила стать їхньої майбутньої дитини. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Вікторії.

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Акторка вирішила розповісти про вагітність у свій день народження – 3 серпня їй виповнилося 47 років.

Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на День народження за все моє життя,

– написала Вікторія Білан.

До допису вона додала світлини з гендер-паті, на яких стало відомо, що подружжя чекає на сина. Ймовірно, Володимир Ращук не зміг бути присутнім на святі, оскільки нині перебуває на фронті – він приєднався до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.

Відомо, що майбутній син стане другою дитиною у сім'ї акторів. Вікторія та Володимир уже виховують доньку Катерину, яка навчається на акторському факультеті Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Нещодавно також стало відомо, що мамою незабаром стане співачка Roxolana. Цікаво, що вона також оголосила про вагітність у свій день народження.