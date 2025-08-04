Она к тому же рассекретила пол их будущего ребенка. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Виктории.

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Актриса решила рассказать о беременности в свой день рождения – 3 августа ей исполнилось 47 лет.

Я благодарю тебя, Боже, за лучший подарок на День рождения за всю мою жизнь,

– написала Виктория Билан.

К посту она добавила фотографии с гендер-пати, на которых стало известно, что супруги ждут сына. Вероятно, Владимир Ращук не смог присутствовать на празднике, поскольку сейчас находится на фронте – он присоединился к рядам ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения.

Известно, что будущий сын станет вторым ребенком в семье актеров. Виктория и Владимир уже воспитывают дочь Екатерину, которая учится на актерском факультете Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Недавно также стало известно, что мамой вскоре станет певица Roxolana. Интересно, что она также объявила о беременности в свой день рождения.