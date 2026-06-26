Ніяких дієт: Наталка Денисенко відкрила секрет своєї стрункої фігури

Українська акторка Наталка Денисенко перебуває на відпочинку в Туреччині з бойфрендом і сином. Зірка часто ділиться фото в купальнику та отримує багато компліментів з приводу зовнішнього вигляду.

Наталка Денисенко вирішила поділитися своїми секретами. Вона показала відповідь одній з шанувальниць на своїй сторінці в інстаграм-сторіз.

До слова Наталка Денисенко знову виїхала за кордон з бойфрендом: де відпочиває акторка

Акторка розповіла, що ніяк себе не обмежує в харчуванні. Але дотримується певних правил, які вже стали для неї звичними.

Найголовніше – це дійсно харчування і гормони. Нічого не колю, ні на яких дієтах не сиджу, дозволяю і не корисне. Трохи спорту, ну й алкоголь та куріння в моєму житті відсутні повністю,

– поділилась Наталка Денисенко.

Зірка розповіла про те, як звикла харчуватися. У її раціоні переважає клітковина і білок. Наталка починає трапезу з овочів, потім білок і м'ясо, і лише тоді вуглеводи (каші).

Денисенко дозволяє собі солодке, але лише після приймання їжі. І натомість відмовляється від цукру, перекусів та соусів.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, раніше своїми секретами ділилась Тіна Кароль. Вона розповіла, що значну частину її графіку займають тренування. Співачка займається приблизно 5 – 6 разів на тиждень по 3 – 4 години й поєднує різні види навантажень.