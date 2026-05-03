Колишні подруги Наталка Денисенко та Олена Світлицька засвітилися на одному заході

Акторки Наталка Денисенко та Олена Світлицька раніше були близькими подругами. Але кілька місяців тому вони підтвердили, що припинили спілкування.

Наталка Денисенко разом з бойфрендом Юрієм Савранським відвідала показ фільму "Диявол носить Prada 2". На прем'єрі була присутня і її колишня подруга – Олена Світлицька. Про це розповіли в програмі "Ближче до зірок" на "Телеканалі ТЕТ".

Коли Олену Світлицьку запитали про колишню подругу, вона відповіла, що не бачила Денисенко. Друга також не коментувала причини конфлікту з акторкою.

Усіх люблю, бажаю всім щастя. Коли людина буде щаслива, коли всередині буде більше любові, то ніхто ні з ким не буде сваритися, писати погане,

– поділилась Наталка Денисенко.

"Я їй теж бажаю тільки щастя", – додала Світлицька.



Олена Світлицька та Наталка Денисенко / Колаж 24 Каналу, скриншоти з відео

Що відомо про конфлікт акторок?

Наталка Денисенко є хрещеною мамою старшої доньки Олени Світлицької, Віри. До того ж акторки часто разом знімали контент для соціальних мереж. Та раптом у їхніх соцмережах перестали з'являтися спільні фото.

Наталка Денисенко першою на ютуб-каналі "Радіо Люкс" підтвердила, що в її стосунках з колегою настали труднощі. Вона не розкрила подробиць, але сказала, що йдеться про "ревнощі й заздрість".

"Насправді не було ніякого скандалу, сварки. Просто зараз на цьому етапі ось такий вайб – ми просто не спілкуємося. Просто була низка деяких дій з її сторони. І я просто вирішила, що досить. Це особисте. Зараз мені так нормально", – згодом прокоментувала Світлицька.