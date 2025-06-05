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Show24 Українські зірки Полный пипец, – Наталка Денисенко напугала поклонников, показавшись в слезах в больнице
5 червня, 17:59
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Повний пипець, – Наталка Денисенко налякала шанувальників, показавшись в сльозах у лікарні

Софія Хомишин
Основні тези
  • Наталка Денисенко опублікувала інстаграм-сторіс з лікарні, що збентежило шанувальників.
  • Акторка зазначила, що перебуває в поганому стані.

Наталка Денисенко збентежила шанувальників. Вона виставила інстаграм-сторіс з лікарні.

Акторка зазначила, що перебуває в поганому стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Денисенко. 

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Так, з'ясувалося, що зірка опинилась під крапельницею. 

Плачу і думаю як акторка: треба подивитися, як тече сльоза і який я вигляд маю в стані "повний пипець", і вдаю, що "все ок", щоб потім зіграти в кіно, 
– поділилась акторка. 

Наталка Денисенко показалась під крапельницею / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас інших подробиць, на момент написання матеріалу, про стан здоров'я акторки поки не було. 

Зауважимо, також нещодавно в лікарні опинилась ще одна знаменитість. Надя Дорофєєва показалась під крапельницею. 