Проживати біль утрати, – Денисенко заінтригувала заявою на тлі новин про розлучення
- Акторка Наталка Денисенко опублікувала допис про проживання болю втрати. Вона зробила цю заяву на тлі розлучення з Андрієм Федінчиком.
- Акторка поділилась, що ця весна навчила її витримувати труднощі.
Акторка Наталка Денисенко опублікувала промовистий допис, у якому попрощалась з весною. Вона заінтригувала мережу новою заявою на тлі розлучення з Федінчиком.
В останній день весни 2025 року Наталка Денисенко поділилась думками. Вона розповіла, чого її навчила ця пора, пише Show24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
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Акторка зізналась, що запам'ятає цьогорічну весну як за приємні моменти, так і негативні. Зокрема, Наталка поділилась, що їй довелося "проживати біль утрати".
Ця весна навчила чекати тепло, витримувати холод, дощі, насолоджуватися пахощами квітів (тих, що від чистого серця і від самої природи), і проживати біль втрати… Цю весну 2025 року я не забуду ніколи,
– написала Денисенко.
Також акторка поділилась кадрами з фотосесії, яку зробила на пам'ять про весну. Вона позувала перед камерою у напівпрозорій білій сукні з квітковими деталями.
Що відомо про ймовірне розлучення акторки
- Заяву про "біль втрати" Наталка Денисенко зробила на тлі інформації про її розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком. Чутки про це з'явилися ще у квітні цього року, адже акторка перестала публікувати спільні фото.
- Згодом у державному реєстрі судових рішень з'явилася справа про розірвання шлюбу Денисенко і Федінчика. Позов нібито подала саме акторка ще у січні.
- 8 травня у реєстрі опублікували офіційне рішення про розлучення подружжя. Однак ні Наталка Денисенко, ні Андрій Федінчик не коментують цю інформацію публічно.