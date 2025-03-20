Наталка Денисенко зізналася, що не телефонує своєму чоловікові-захиснику і пояснила причину

Акторка Наталка Денисенко відкрила подробиці спілкування зі своїм чоловіком Андрієм Федінчиком, який уже три роки служить у лавах Збройних Сил України. Через військову службу подружжя виробило особливий спосіб підтримувати зв'язок.

Як виявилося, подружжя не телефонує одне одному. Повідомляє Show 24 з посиланням на інтервю акторки для видання OBOZ.UA.

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За словами Наталки Денисенко, вони з чоловіком відмовились від телефонних дзвінків, натомість обмінюються аудіо- та відеоповідомленнями.

Мій чоловік ніколи не любив довгих розмов телефоном. Зазвичай це аудіоповідомлення або відео. Наприклад, я записую щось про нашого сина Андрійка – як у нього справи, що його цікавить, які в нього нові відкриття. У відповідь чоловік теж надсилає відео або голосове повідомлення. У цих коротких зверненнях немає зайвих слів, але є головне – турбота, тепло й відчуття, що ми все одно поруч, навіть на відстані,

– розповіла Денисенко.

Акторка також зізналась про тривогу, яку відчуває, коли зникає зв'язок із чоловіком. У такі моменти вона готова на все, щоб дізнатися, що з коханим все добре.

Коли раптово зникає зв'язок, всередині щось ніби стискається – це відчуття тривоги, яке неможливо ні приглушити, ні перемкнутися на щось інше. У такі моменти розум відступає на другий план, і ти готова зробити все, аби дізнатися, що з твоєю рідною людиною все гаразд,

– поділилась знаменитість.



Наталка Денисенко з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про службу чоловіка Наталки Денисенко у війську