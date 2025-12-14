Це подвійне свято, – Наталка Денисенко розповіла про свою унікальну різдвяну традицію

Українська акторка Наталка Денисенко напередодні свят поділилась своїми традиціями та спогадами. Вона розповіла, яку ще важливу дату відзначає на Різдво.

Наталка Денисенко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу показала своє дитяче фото з різдвяних свят. Це знімок зі святкового ранку з дитячого садка.

Акторка пригадала, що тоді грала роль сніжинки. Вона зізналась, що атмосфера свята завжди була для неї чимось магічним.

Я пам'ятаю відчуття очікування дива, коли все навколо сяяло, коли ми, маленькі, чекали подарунків, співали, танцювали й щиро раділи кожній дрібниці. Це свято запам'яталося тим, що подарувало мені ту теплу, щиру емоцію дитячої новорічної казки, яку я так люблю й досі відчуваю щоразу в період Різдва,

– поділилась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко у дитинстві / Фото пресслужби

Додамо, зараз Наталка Денисенко у центрі обговорень після інтерв'ю Маші Єфросиніній. Акторка розповіла про причини розлучення з Андрієм Федінчиком, прокоментувала публічний осуд та відреагувала на чутки про роман з Тарасом Цимбалюком.

Унікальна традиція сім'ї Денисенко

Акторка поділилась, що 25 грудня її мама святкує день народження. Тому цей день вона завжди проводить з рідними людьми.

"Для мене Різдво завжди подвійне свято – і релігійне, і дуже особисте, сімейне. Я ніколи не пропускаю можливості провести цей день разом із найріднішими. Це час, коли я відкладаю роботу й повністю занурююсь у тепло родини: готую подарунки заздалегідь, створюю святковий настрій і найбільше радію, коли бачу щасливі очі свого сина Андрійка. Для мене це – найцінніша традиція", – зазначила Наталка Денисенко.

