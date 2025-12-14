Это двойной праздник, – Наталка Денисенко рассказала о своей уникальной рождественской традиции

Украинская актриса Наталья Денисенко накануне праздников поделилась своими традициями и воспоминаниями. Она рассказала, какую еще важную дату отмечает на Рождество.

Наталка Денисенко в эксклюзивном комментарии в интервью 24 каналу 24 Канала показала свое детское фото с рождественских праздников. Это снимок с праздничного утренника из детского сада.

Актриса вспомнила, что тогда играла роль снежинки. Она призналась, что атмосфера праздника всегда была для нее чем-то магическим.

Я помню ощущение ожидания чуда, когда все вокруг сияло, когда мы, маленькие, ждали подарков, пели, танцевали и искренне радовались каждой мелочи. Этот праздник запомнился тем, что подарил мне ту теплую, искреннюю эмоцию детской новогодней сказки, которую я так люблю и до сих пор чувствую каждый раз в период Рождества,

– поделилась Наталья Денисенко.



Наталья Денисенко в детстве / Фото пресс-службы

Уникальная традиция семьи Денисенко

Актриса поделилась, что 25 декабря ее мама празднует день рождения. Поэтому этот день она всегда проводит с родными людьми.

"Для меня Рождество всегда двойной праздник – и религиозный, и очень личный, семейный. Я никогда не пропускаю возможности провести этот день вместе с самыми родными. Это время, когда я откладываю работу и полностью погружаюсь в тепло семьи: готовлю подарки заранее, создаю праздничное настроение и больше всего радуюсь, когда вижу счастливые глаза своего сына Андрюши. Для меня это – самая ценная традиция", – отметила Наталья Денисенко.

