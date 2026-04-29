Бачимось майже щодня, – Денисенко розповіла про стосунки з ексчоловіком після гучного розлучення

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися, однак підтримують спілкування заради сина. Днями акторка розповіла, як в ексів складаються стосунки після складного періоду.

Наталка Денисенко у коментарі "ТСН. Гламур" розповіла, що бачиться з колишнім чоловіком дуже часто. Так експодружжя намагається компенсувати час, коли їхній син не бачив батька через службу.

Ми бачимося майже щодня. Бо намагаюсь зробити так, аби Андрійко з татом частіше бачився. У той період, коли Андрій був військовим, син не бачив тата. Тому зараз за можливості кожного ранку він приходить, аби відвести до школи, – поділилась актриса.



Андрій Федінчик з сином / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Денисенко додала, що для неї зараз головне – комфорт та позитивні емоції сина. Але зауважила, що її стосунки з Андрієм Федінчиком складно назвати хорошими.

"Мені байдуже, чи буде він ображатися, але найголовніше, щоб наша дитина була залюблена. Я не можу сказати, що теплі стосунки, але ми гарні батьки", – розповіла акторка.

Зазначимо, Андрій Федінчик служив у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Актор демобілізувався у вересні 2025 року за висновком ВЛК. Перед цим він переніс операцію, під час якої йому встановили титанову конструкцію в хребет, про що Федінчик розповів Аліні Доротюк.

Що відомо про розлучення Денисенко та Федінчика?

Ще навесні минулого року у мережі з'явилися чутки про те, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучаються. У судових реєстрах спершу з'явилася заява, а згодом і рішення про розірвання шлюбу. Однак пара ще тривалий час не коментувала особисте життя.

Лише влітку Наталка Денисенко підтвердила, що справді розлучилась. Вона розповіла, що однією з причин стала повномасштабна війна. За словами акторки, через службу чоловіка їй довелось взяти на себе більше відповідальності.

Андрій Федінчик натомість звинувачував колишню дружину в зраді. Зазначимо, Зараз Наталка Денисенко перебуває у стосунках з Юрієм Савранським.