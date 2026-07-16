Наталка Денисенко розсекретила, скільки гостей буде на весіллі та куди поїдуть на медовий місяць
Українська акторка Наталка Денисенко та її обранець, підприємець Юрій Савранський, розповіли про підготовку до весілля. Пара планує камерне свято у вузькому колі близьких та вже визначилася з планами на медовий місяць.
В інтерв'ю виданню BLIK.ua акторка поділилася подробицями майбутньої церемонії. За її словами, святкування не буде масштабним – закохані вирішили запросити лише найближче оточення, тож кількість гостей складе близько 30-40 осіб.
Водночас сама подія триватиме кілька днів, один з яких пара присвятить виключно одне одному.
Буде 30-40 гостей, дуже вузьке коло. У нас багато знайомих, але друзів небагато. Ми розтягнули святкування на декілька днів. Один день буде взагалі для нас,
– розповіла Денисенко.
Наталка Денисенко / фото з інстаграму
Також знаменитість поділилася планами щодо весільної подорожі. Подружжя вирішило провести медовий місяць в Україні, однак через щільні робочі графіки поїздку доведеться дещо відкласти та організувати вже після завершення всіх проєктів.
Так, поїдемо, але не за кордон. Тому що знову ж таки, через графіки. Медовий місяць у нас, напевно, буде після всієї роботи,
– пояснила акторка.
Нагадаємо, про своє рішення побратися пара повідомила 26 червня. Для Наталки Денисенко це вже не перший шлюб: раніше вона була одружена з актором Андрієм Федінчиком, з яким розлучилася, і наразі виховує їхнього спільного сина. Своєю чергою Юрій Савранський також має двох дітей від попередніх стосунків.
До речі, Наталка Денисенко і Юрій Савранський вирішили піти не самим романтичним шляхом і укласти шлюбний контракт.