Наталка Денисенко вперше прокоментувала чутки про розлучення: "У кожного своя правда"

Тривалий час у мережі підозрюють, що Наталка Денисенко розлучилась з чоловіком, Андрієм Федінчиком. Акторка відреагувала на чутки та розповіла, як ставиться до того, що її обговорюють.

Це перша заява від акторки щодо особистого життя за останній час. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

До слова "Ми не пара": Євгенія Емеральд прокоментувала примирення з ексчоловіком

Наталка Денисенко відповіла на запитання підписниці та сказала, що нормально ставиться до чуток про розлучення. Вона додала, що є яскравою особистістю, тому людям хочеться за нею спостерігати та обговорювати її життя.

Взагалі до будь-яких чуток я нормально ставлюся, бо розумію, що я багатьох людей тригерю, багато людей не мають можливості проживати своє власне яскраве життя! Також на тонкому рівні "перемивання кісточок" – це величезний потік енергії, яку можна використовувати собі на користь!

– прокоментувала зірка.

Акторка додала, що коли людина може витримати хейт, то вона готова до слави й популярністю. На її думку, те, що засуджують люди – показує, над чим їм потрібно попрацювати.

"Я усвідомлюю (і вам раджу), що будь-які судження, чутки, обговорення не мають з реальністю нічого спільного! Ми ніколи не дізнаємося, як насправді було чи є в інших людей, адже у кожного своя правда, ніхто ніколи не зможе залізти в голову, душу, серце іншій людині", – зауважила знаменитість.

Наталка Денисенко так і не дала чіткої відповіді, що зараз відбувається в її особистому житті. Та пояснила, чому ухвалила таке рішення. Акторка вважає, що має право нічого не коментувати.

Що я усвідомила – я можу собі дозволити нічого нікому не пояснювати. Бо відповідальність за моє життя – на мені! Якщо інші не можуть витримати моїх рішень, моєї свободи, мого щастя, способу життя – це лише проблеми інших,

– підсумувала Денисенко.



Наталка Денисенко про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, чутки про розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика з'явилися навесні цього року. Акторка перестала публікувати сімейні фото, а згодом у реєстрі судових рішень з'явився позов акторки на розірвання шлюбу. 8 травня там опублікували рішення про офіційне розлучення. Але пара ніяк не коментувала це.