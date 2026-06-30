Наталка Денисенко розкрила реакцію 8-річного сина на її заручини з Юрієм Савранським
Українська акторка Наталка Денисенко нещодавно заручилася з бізнесменом Юрієм Савранським. Зірка поділилася, як на цю подію відреагував її 8-річний син Андрій від першого шлюбу з актором Андрієм Федінчиком.
Освідчення відбулося біля храму Аполлона, який є символом кохання, і на цій церемонії був присутній син акторки. Подробицями його реакції знаменитість поділилася зі своїми підписниками в інстаграм-сторіз під час традиційної рубрики "запитання-відповідь". Вона також опублікувала власне фото у білій сукні.
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За словами Наталки Денисенко, хлопчик сприйняв новину про майбутнє весілля мами стримано та абсолютно спокійно. Як зазначила акторка, перше, що зацікавило дитину – чи дорогою є подарована каблучка.
Син Наталки Денисенко / фото з інстаграму
Крім того, Андрій не зрозумів сенсу самого перформансу з освідченням.
Він не зрозумів, навіщо робити таку пропозицію, бо Юра і так вже мій чоловік",
– пояснила знаменитість.
Акторка додала, що син вже дуже звик до її нового обранця. За її словами, Юрій Савранський гарно впливає на дитину.
Наталка Денисенко / фото з інстаграму
Що відомо про дітей пари від попередніх шлюбів?
Наталка Денисенко виховує 8-річного сина Андрія від попереднього шлюбу з актором Андрієм Федінчиком. Своєю чергою, її обранець Юрій Савранський також має двох дітей від попереднього шлюбу: старшу доньку та молодшого сина.
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