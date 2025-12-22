Ще з літа 2024 року, – Федінчик заявив, що Денисенко зраджувала йому із Савранським

Андрій Федінчик дав перше інтерв'ю за чотири роки. У ньому актор, зокрема, висловився про розлучення з Наталкою Денисенко та про її роман з моделлю і бізнесменом Юрієм Савранським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Теж цікаво Колишній чоловік Наталки Денисенко вперше розповів, чому демобілізувався із ЗСУ

Андрій Федінчик розповів, що на початку січня відчув, що дружина "вже не з ним". Чоловік запитав у Денисенко, чи закохалася вона в когось іншого, на що акторка відповіла заперечно.

Згодом Андрій і Наталка ухвалили рішення про розлучення. Актор зазначив, що хотів зберегти сім'ю, доки не дізнався "всієї правди". Приблизно через 1-2 тижні близька людина з оточення Денисенко розповіла йому, що вона вже довгий час перебуває в інших стосунках. Федінчик каже, що про це вже знали всі, крім нього.

Навіть дружина того чоловіка, з яким у неї були стосунки. Я набрав його дружину, ми зідзвонилися і досі спілкуємося. Вона підтвердила, що знає про їхні стосунки,

– поділився Андрій.

Актор зізнався, що для нього ця ситуація стала "величезним ударом".

Згодом Федінчик поділився, що чоловік, про якого він говорить, – це Юрій Савранський. Андрій стверджує, що їхній з Денисенко роман розпочався ще до того, як вона заявила про розлучення.

Мені сказали люди, що це було ще з літа 2024 року,

– додав Федінчик.

Інтерв'ю з Андрієм Федінчиком: дивіться відео онлайн

До речі, Наталка Денисенко вже відреагувала на інтерв'ю колишнього чоловіка. "Дуже рада, що нарешті Андрій має можливість виговоритися!", – написала вона в коментарях під дописом Доротюк.

Денисенко про інтерв'ю Федінчика / Скриншот з інстаграму Доротюк

Коли Денисенко і Савранський оголосили про стосунки?