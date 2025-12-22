Еще с лета 2024 года, – Фединчик заявил, что Денисенко изменяла ему с Савранским

Андрей Фединчик дал первое интервью за четыре года. В нем актер, в частности, высказался о разводе с Натальей Денисенко и о ее романе с моделью и бизнесменом Юрием Савранским.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Тоже интересно Бывший муж Наталки Денисенко впервые рассказал, почему демобилизовался из ВСУ

Андрей Фединчик рассказал, что в начале января почувствовал, что жена "уже не с ним". Мужчина спросил у Денисенко, влюбилась ли она в кого-то другого, на что актриса ответила отрицательно.

Впоследствии Андрей и Наташа приняли решение о разводе. Актер отметил, что хотел сохранить семью, пока не узнал "всей правды". Примерно через 1-2 недели близкий человек из окружения Денисенко рассказал ему, что она уже долгое время находится в других отношениях. Фединчик говорит, что об этом уже знали все, кроме него.

Даже жена того мужчины, с которым у нее были отношения. Я набрал его жену, мы созвонились и до сих пор общаемся. Она подтвердила, что знает об их отношениях,

– поделился Андрей.

Актер признался, что для него эта ситуация стала "огромным ударом".

Впоследствии Фединчик поделился, что мужчина, о котором он говорит, – это Юрий Савранский. Андрей утверждает, что их с Денисенко роман начался еще до того, как она заявила о разводе.

Мне сказали люди, что это было еще с лета 2024 года,

– добавил Фединчик.

Интервью с Андреем Фединчиком: смотрите видео онлайн

Кстати, Наталка Денисенко уже отреагировала на интервью бывшего мужа. "Очень рада, что наконец Андрей имеет возможность выговориться!", – написала она в комментариях под постом Доротюк.

Денисенко об интервью Фединчика / Скриншот из инстаграма Доротюк

Когда Денисенко и Савранский объявили об отношениях?