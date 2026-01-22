Наталка Карпа показалася під крапельницею й розповіла про проблеми зі здоров'ям
- Наталка Карпа та її родина захворіли одночасно, співачка лікувала ларинготрахеїт і кишкову інфекцію.
- Стан усіх членів родини стабілізувався, вони залишаються вдома.
Співачка Наталка Карпа 21 січня пережила – надскладний день. За словами артистки в них відбувся "сімейний апокаліпсис".
Наталка Карпа, її донька та мама захворіли в один день. Подробиці артистка розповіла в інстаграм-сторіс.
Цікаво Хто представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2026
Як виявилося, Наталка Карпа протягом тижня лікувала ларинготрахеїт, який супроводжувався температурою 37,3 °C. На тлі ослабленого імунітету вона підхопила кишкову інфекцію.
Для довідки! Як вказано на сайті TOP CLINIC DENIS, ларинготрахеїт – це запалення гортані й трахеї, найчастіше викликані вірусними чи бактеріальними інфекціями.
Співачка зізналася, що давно не почувалася настільки погано – хіба що під час COVID-19. Щоб покращити стан, вона звернулася до лікарні, де їй зробили крапельницю.
Поки крапалася, бабуся примудрилася зламати руку – знову гіпс. За сім-дев'ять днів маємо зробити рентген, щоб зрозуміти, чи не треба оперативного втручання. Коли повернулася з лікарні – я зі своєї, а мама зі своєї – історії продовжилися. У мами підскочив тиск аж до блювоти, а у мене затемпературила Злата (донька співачки, – 24 Канал),
– розповіла артистка.
Нагадаємо, що раніше у матері Наталки Карпи, Лідії, була зламана нога.
На щастя, стан усіх членів родини вже стабілізувався, вони залишаються вдома.
Наталка Карпа розповіла про "сімейний армагедон" / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Хто ще з українських зірок нещодавно потрапив у лікарню?
- Днями танцівнику Євгену Коту зробили операцію на вусі. Хірургічне втручання минуло успішно. Євгена вже виписали з лікарні, але поки що йому заборонено тренуватися та співати.
- Співак YAKTAK травмував ногу. Це сталося ще у вересні 2025 року під час туру США, коли артист невдало ступив на сцені. Водночас про проблеми зі здоров'ям Ярослав розповів лише тепер. Йому довелося пройти тривале лікування та операцію. Нині він пересувається за допомогою милиць і поступово відновлюється.