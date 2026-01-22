Наталка Карпа показалася під крапельницею й розповіла про проблеми зі здоров'ям

Співачка Наталка Карпа 21 січня пережила – надскладний день. За словами артистки в них відбувся "сімейний апокаліпсис".

Наталка Карпа, її донька та мама захворіли в один день. Подробиці артистка розповіла в інстаграм-сторіс.

Як виявилося, Наталка Карпа протягом тижня лікувала ларинготрахеїт, який супроводжувався температурою 37,3 °C. На тлі ослабленого імунітету вона підхопила кишкову інфекцію.

Для довідки! Як вказано на сайті TOP CLINIC DENIS, ларинготрахеїт – це запалення гортані й трахеї, найчастіше викликані вірусними чи бактеріальними інфекціями.

Співачка зізналася, що давно не почувалася настільки погано – хіба що під час COVID-19. Щоб покращити стан, вона звернулася до лікарні, де їй зробили крапельницю.

Поки крапалася, бабуся примудрилася зламати руку – знову гіпс. За сім-дев'ять днів маємо зробити рентген, щоб зрозуміти, чи не треба оперативного втручання. Коли повернулася з лікарні – я зі своєї, а мама зі своєї – історії продовжилися. У мами підскочив тиск аж до блювоти, а у мене затемпературила Злата (донька співачки, – 24 Канал),

– розповіла артистка.

Нагадаємо, що раніше у матері Наталки Карпи, Лідії, була зламана нога.

На щастя, стан усіх членів родини вже стабілізувався, вони залишаються вдома.

Наталка Карпа розповіла про "сімейний армагедон" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

