Хто така Нателла Крапівіна, яка російською оголосила про новий сезон "Орла і Решки"

Нателла Крапівіна повідомила про новий сезон легендарного проєкту "Орел і Решка". Участь у зйомках цього разу можна придбати – такий ексклюзив обійдеться охочим у 100 тисяч євро.

Російська мова анонсу та концепція ведучих, які можуть банально купити собі місце в шоу, змусила мережу активно обговорювати останні події й 15-річну репутацію програми. На цьому тлі 24 Канал пропонує пригадати, хто така Нателла Крапівіна і як вона причетна до українського медіапростору.

До слова Продюсерка "Орла і Решки" анонсувала новий формат тревел-шоу російською

Хто така Нателла Крапівіна?

Нателла Крапівіна – продюсерка, кліпмейкерка та режисерка. Вона народилась в Ашгабаті (Туркменістан) у сім'ї українського бізнесмена туркменського походження Вагіфа Алієва.

У дитинстві її сім'я переїхала до Києва. Тут Нателла здобула вищу освіту, навчаючись на факультеті міжнародного права в Київському інституті міжнародних відносин.

Усе ж Нателла Крапівіна прагнула до творчої діяльності, тож у 2010 році заснувала продакшн-студію TeenSpirit. Разом з Євгеном та Оленою Синельниковими вони створили програму "Орел і Решка" – тревел-шоу про подорожі, які обмежені в бюджеті, і водночас без жодних фінансових рамок.



Леся Нікітюк в шоу "Орел і Решка" / Фото пресслужби

У 2018 році Нателла Крапівіна дебютувала як кінопродюсерка. Вийшла низка фільмів, до створення яких долучалась Крапівіна.

Співпраця зі Світланою Лободою

З 2010 року Нателла Крапівіна почала співпрацювати зі співачкою Світланою Лободою. Їхній тандем був не лише творчим, але й дружним. Основну ставку Крапівіна робила не тільки на музику, але й кліпи, що вийшли на інший рівень.

У 2021 році Нателла Крапівіна раптово оголосила, що припиняє співпрацювати з Лободою та покидає шоубізнес. Згодом вона пояснювала, що стосунки "зношуються, як і одяг". Щоб цього не сталося, потрібно в них інвестувати з обох боків.



Світлана Лобода і Нателла Крапівіна / Фото Insider UA

Світлана Лобода натомість казала, що вони обидві доволі емоційні й творчі, а це часто спричиняє конфлікти.

Зараз у нас різні шляхи, але ми йдемо паралельно, спостерігаючи один за одним. У важкі хвилини, я впевнена, ми прийдемо на допомогу одне одному. Цього не змінити,

– казала співачка.

До слова, Нателла Крапівіна розлучена. Виховує доньку Софію.

Де зараз Нателла Крапівіна?

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Нателла Крапівіна виїхала з Росії в Європу та засудила війну. Після цього її російський паспорт назвали недійсним, – в МВС Росії заявили, що Крапівіна начебто не надала повний пакет необхідних документів. Програму "Орел і Решка" перестали транслювати на російському телебаченні.

Водночас у російських ЗМІ поширювали інформацію про те, що Крапівіна досі є приватною підприємицею в країні-агресорці. Станом на липень 2025 року її компанія все ще була дійсною.

У 2025 році Нателла Крапівіна оголосила, що разом з командою вирішила створити музичний лейбл RIZZ Group, що великою мірою працює зі штучним інтелектом.

У лютому 2026 року, до 15-річчя проєкту, Нателла Крапівіна анонсувала новий сезон "Орел и Решка. По блату" російською мовою. Тому складається враження, що й виходити цей сезон буде саме російською. Враховуючи те, що місце ведучого може купити будь-хто, у кого є 100 тисяч євро, героями випусків можуть бути росіяни.

Крапівіна про новий сезон "Орла і Решки": відео

Питання залишається відкритим: на яку аудиторію прагне працювати Нателла Крапівіна, враховуючи те, наскільки болючим для України є мовне питання, та як мова стала маркером "свій – чужий" за 4 роки повномасштабного вторгнення.