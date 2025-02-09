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Show24 Телешоу Badstreet Boys на Євробачення: мережа вибухнула мемами про Нацвідбір-2025
9 лютого, 12:13
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Badstreet Boys на Євробачення: мережа вибухнула мемами про Нацвідбір-2025

Марія Примич
Основні тези
  • Гурт Ziferblat переміг у Національному відборі на Євробачення-2025 і представить Україну в Базелі.
  • Меми про Нацвідбір активно поширюються в соцмережах, зокрема в X та TikTok.

Вчора, 8 лютого, нарешті відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Перемогу здобув гурт Ziferblat, який представить Україну на міжнародній сцені у травні у Базелі. За результатами голосування глядачів вони набрали найбільше балів. Водночас фаворитом серед суддів став KHAYAT, натомість колектив-переможець отримав від них 9 балів.

Нацвідбір на Євробачення-2025 справді пройшов грандіозно, як і обіцяли організатори. Однак, звичайно, не обійшлося без кумедних моментів, на які уважні глядачі звернули увагу під час ефіру. Мережу ще вчора ввечері заполонили меми. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу

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Традиційно чи не найбільше мемів можна знайти у соцмережі X (колишньому твіттері). Користувачі, зокрема, жартують про те, що Україну на Євробаченні-2025 мав би представити гурт Badstreet Boys, який запалив сцену у фіналі, виконавши пісню Eurosong. Крім того, порівнюють гурти Ziferblat та "ДК Енергетик". 

Меми про Нацвідбір на Євробачення-2025 з X:

Несподівано одним із героїв мемів став Петро Олексійович Порошенко.

А от смішні відео можна знайти у тіктоці. Мережу, зокрема, розсмішив момент, коли Василь Байдак крутив Машу Єфросиніну. Героями мемів також стали Катерина Павленко, Руслана та фіналісти Нацвідбору-2025. 

Меми про Нацвідбір на Євробачення-2025 з тіктоку:

@somefanua топові) #машаєфросініна #васильбайдак #нацвідбір #євробачення #рекомендації #українськийтікток # ♬ оригінальний звук - <3
@maryna_cher А ви теж це помітили? @Ziferblat #євробачення2025 #ziferblat #нацвідбір #нацвідбір2025 ♬ оригинальный звук - maryna_cher
@dffkmeow Катюшка слейчик #євробачення #eurovision #нацвідбір #2025 #go_a #катеринапавленко ♬ оригінальний звук - ✩
@esc.ukraine

♬ оригінальний звук - ESC UKRAINE
@_prosto_humor_ #нацвідбір #нацвідбір2025 #єробачення #євробачення2025 #простогумор #підіді @MOLODI @Eurovision Ukraine ♬ оригінальний звук - PROSTO_HUMOR

@ev_vszmg Якщо погоджуєтесь, ставте ️‍ #євробачення2025 #нацвідбір @L.A. ♬ оригінальний звук - ev_vszmg

Отже, попереду головний виступ на сцені Євробачення-2025. Вже у травні будемо спостерігати за грандіозним шоу та, звичайно, вболівати за Україну. Впевнені, що на нас також чекає нова порція мемів. 