Яскраво, ефектно, незвично: як виглядатиме сцена Нацвідбору на Євробачення-2026

7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. Поступово організатори розкривають деталі про конкурс. Зокрема, Суспільне Мовлення та STARLIGHT PRODUCTION презентували макет сцени Нацвідбору-2026.

Кадри з'явилися на інстаграм-сторінці Євробачення.Україна. Напередодні команда Нацвідбору заявляли, що вони мають на меті створити унікальний сценічний простір із новим форматом та нестандартною структурою шоу.

Тож цьогоріч суддів розмістять збоку сцени, відмовившись від звичного великого столу. Фіналісти сидітимуть на спеціальному балконі. Крім того, сцена буде яскраво освітлена світловими ефектами, а в центрі розташують великий мультимедійний екран.

До речі, з телеграм-каналу Євробачення.Україна відомо, що продюсером, який відповідає за креативне й візуальне наповнення шоу, став Герман Нєнов. Він вдруге обіймає цю посаду.

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?