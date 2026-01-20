Яскраво, ефектно, незвично: як виглядатиме сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
- Нацвідбір-2026 матиме унікальну сцену з мультимедійним екраном і світловими ефектами, а суддів розмістять збоку сцени.
- У фіналі конкурсу змагатимуться 10 учасників, а шоу транслюватимуть на телеканалі Суспільне.Культура.
7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. Поступово організатори розкривають деталі про конкурс. Зокрема, Суспільне Мовлення та STARLIGHT PRODUCTION презентували макет сцени Нацвідбору-2026.
Кадри з'явилися на інстаграм-сторінці Євробачення.Україна. Напередодні команда Нацвідбору заявляли, що вони мають на меті створити унікальний сценічний простір із новим форматом та нестандартною структурою шоу.
Тож цьогоріч суддів розмістять збоку сцени, відмовившись від звичного великого столу. Фіналісти сидітимуть на спеціальному балконі. Крім того, сцена буде яскраво освітлена світловими ефектами, а в центрі розташують великий мультимедійний екран.
До речі, з телеграм-каналу Євробачення.Україна відомо, що продюсером, який відповідає за креативне й візуальне наповнення шоу, став Герман Нєнов. Він вдруге обіймає цю посаду.
Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?
- У фіналі пісенного конкурсу змагатимуться 10 учасників. Відкриватиме шоу співачка Valeriya Force, а завершуватиме його гурт "ЩукаРиба".
- Переможець конкурсу представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні.
- До речі, наша редакція писала детальний матеріал про усі пісні фіналістів Нацвідбору-2026.
- Музичною продюсеркою конкурсу стала Джамала.
- Шоу транслюватимуть на телеканалі Суспільне.Культура.
- Гасло Національного відбору на Євробачення-2026 – "Будь унікальним".
- У межах шоу Суспільне Мовлення разом із Superhumans Center організовує збір коштів для протезування ветеранів.