Ярко, эффектно, необычно: как будет выглядеть сцена Нацотбора на Евровидение-2026

7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение. Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе. В частности, Общественное Вещание и STARLIGHT PRODUCTION представили макет сцены Нацотбора-2026.

Кадры появились на инстаграм-странице Евровидения.Украина. Накануне команда Нацотбора заявляли, что они хотят создать уникальное сценическое пространство с новым форматом и нестандартной структурой шоу.

Поэтому в этом году судей разместят сбоку сцены, отказавшись от привычного большого стола. Финалисты будут сидеть на специальном балконе. Кроме того, сцена будет ярко освещена световыми эффектами, а в центре расположат большой мультимедийный экран.

Кстати, из телеграм-канала Евровидение.Украина известно, что продюсером, отвечающим за креативное и визуальное наполнение шоу, стал Герман Ненов. Он второй раз занимает эту должность.

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?