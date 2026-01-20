Укр Рус
20 января, 18:30
Обновлено - 18:42, 20 января

Ярко, эффектно, необычно: как будет выглядеть сцена Нацотбора на Евровидение-2026

София Хомишин
Основні тези
  • Нацотбор-2026 будет иметь уникальную сцену с мультимедийным экраном и световыми эффектами, а судей разместят сбоку сцены.
  • В финале конкурса будут соревноваться 10 участников, а шоу будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура.

7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение. Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе. В частности, Общественное Вещание и STARLIGHT PRODUCTION представили макет сцены Нацотбора-2026.

Кадры появились на инстаграм-странице Евровидения.Украина. Накануне команда Нацотбора заявляли, что они хотят создать уникальное сценическое пространство с новым форматом и нестандартной структурой шоу.

Поэтому в этом году судей разместят сбоку сцены, отказавшись от привычного большого стола. Финалисты будут сидеть на специальном балконе. Кроме того, сцена будет ярко освещена световыми эффектами, а в центре расположат большой мультимедийный экран.

Кстати, из телеграм-канала Евровидение.Украина известно, что продюсером, отвечающим за креативное и визуальное наполнение шоу, стал Герман Ненов. Он второй раз занимает эту должность.

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?

  • В финале песенного конкурса будут соревноваться 10 участников. Открывать шоу будет певица Valeriya Force, а завершать его группа "ЩукаРыба".
  • Победитель конкурса представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.
  • Кстати, наша редакция писала подробный материал о всех песнях финалистов Нацотбора-2026.
  • Музыкальным продюсером конкурса стала Джамала.
  • Шоу будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура.
  • Лозунг Национального отбора на Евровидение-2026 – "Будь уникальным".
  • В рамках шоу Общественное Вещание вместе с Superhumans Center организует сбор средств для протезирования ветеранов.