Тіна Кароль одягнула оригінальну сукню-тюльпан у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025
- Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025.
- У фіналі відбору вона з'явилася в сукні-тюльпані чорного кольору.
Цього року музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025 стала Тіна Кароль. У фіналі співачка не лише взяла участь у номері-відкриті разом з іншими артистами, але й представляла учасників перед їхніми виступами.
Вже зовсім скоро стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2025, яке відбудеться у травні у Базелі. А поки всі в очікуванні, 24 Канал більше розповість про образ Тіни Кароль у фіналі Нацвідбору.
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Для фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 співачка обрала сукню-тюльпан чорного кольору. Вона доповнила свій образ босоніжками, а також зробила красиві макіяж та зачіску.
Образи Джамали, Єфросиніної й Катерини Павленко
- Ведуча Національного відбору на Євробачення-2025 Маша Єфросиніна з'явилася на сцені в чорній сукні з атласу, яка чудово підкреслювала її фігуру, та колготках в сітку. Свій образ вона доповнила прикрасами.
- Джамала, яка вкотре зайняла суддівське крісло, для фіналу обрала образ від українського бренду Frolov. Співачка одягнула білу сукню-кейп довжини максі та яскраві рожеві рукавички.
- Інша суддя пісенного конкурсу, солістка гурту Go_A Катерина Павленко, прийшла у яскравій зеленій шубі, сукні та чорних лакових рукавичках. З прикрас співачка обрала кольє та сережками.