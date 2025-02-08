Тіна Кароль одягнула оригінальну сукню-тюльпан у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025

Цього року музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2025 стала Тіна Кароль. У фіналі співачка не лише взяла участь у номері-відкриті разом з іншими артистами, але й представляла учасників перед їхніми виступами.

Вже зовсім скоро стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2025, яке відбудеться у травні у Базелі. А поки всі в очікуванні, 24 Канал більше розповість про образ Тіни Кароль у фіналі Нацвідбору.

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Для фіналу Національного відбору на Євробачення-2025 співачка обрала сукню-тюльпан чорного кольору. Вона доповнила свій образ босоніжками, а також зробила красиві макіяж та зачіску.

Тіна Кароль у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 / Скриншот з відео

Тіна Кароль / Скриншот з відео

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