УКР РУС
29 січня 2025, 12:30
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Нацвідбір на Євробачення-2025: розсекретили імена ведучих

Софія Хомишин
Основні тези
  • Нацвідбір на Євробачення-2025 в Україні проведуть Марія Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак, а Анна Тульєва буде ведучою передшоу.
  • Фінал Нацвідбору відбудеться у форматі телевізійного концерту, де журі та глядачі обиратимуть переможця серед десяти виконавців, голосуючи через "Дію" та SMS.

Вже 8 лютого в Україні відбудеться Національний відбір на Євробачення-2025. Тепер організатори конкурсу оголосили імена ведучих події.

Як виявилося, їх буде троє. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Суспільне.Євробачення". 

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Так, Нацвідбір вестиме телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний "голос" пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Водночас ведучою передшоу Національного відбору-2025 буде Анна Тульєва.

Що відомо про фінал Національного відбору на Євробачення-2025

  • Він відбудеться у форматі яскравого телевізійного концерту.
  • За честь представляти Україну на міжнародній арені змагатимуться десять талановитих виконавців: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та "ДК Енергетик".
  • Переможця визначатимуть спільно журі та глядачі. Організатори розширили можливості для голосування — окрім звичного голосування через застосунок "Дія", українці зможуть підтримати улюбленого виконавця за допомогою SMS-повідомлень.
  • Оцінювати конкурсантів буде зірковий склад журі: Джамала, фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та солістка електрофолк-гурту Go_A Катерина Павленко.