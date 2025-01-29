Як виявилося, їх буде троє. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Суспільне.Євробачення".

Не пропустіть Леся Нікітюк вагітна первістком, – ЗМІ

Так, Нацвідбір вестиме телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний "голос" пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Водночас ведучою передшоу Національного відбору-2025 буде Анна Тульєва.

Що відомо про фінал Національного відбору на Євробачення-2025