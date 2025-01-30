Грандіозне та епічне українське шоу: офіційна дата фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025

Зовсім скоро стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2025. Фіналісти презентували свої пісні та готуються до живого виступу.

Фінал українського Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибір представника України на пісенний конкурс відбудеться у форматі телевізійного концерту. Фіналісти наживо виконуватимуть свої пісні та представлять номери. Переможця обиратимуть судді та глядачі.

Ведучими фіналу Нацвідбору стануть Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко і Василь Байдак. До складу журі увійшли Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко.

Креативний директор цьогорічного Нацвідбору розповів, що фінал конкурсу нагадуватиме саме Євробачення. Все завдяки важливим елементам шоу – грін-руми, інтервал-акти, стильні посткарди та масштабне відкриття.

Усі повинні подивитися цей Нацвідбір, щоб відчути те, що ми всі єдині, і наскільки ми круті. 10 фіналістів зі свіжою, крутою та унікальною музикою. Це буде грандіозно, масштабно, епічно і по-євробаченськи, що найголовніше,

– казав Герман Нєнов.

Де дивитися Нацвідбір-2025

Трансляцію Національного відбору можна буде переглянути на кількох платформах.