Нацвідбір на Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція фіналу
У Києві стартував довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Ведучими вечора стали Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак. А до складу журі цього року увійшли Сергій Танчинець, Джамала та Катерина Павленко.
Саме вони разом з глядачами обиратимуть представника України, який вже в травні відправиться на пісенний конкурс Євробачення-2025 до Швеції. Боротьба між фіналістами розпочалася у прямому ефірі об 18:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Важливо Унікальні пісні та нові деталі фіналу: все, що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025
Онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2025: дивіться прямий ефір
Цього вечора глядачі побачать живі виступи усіх фіналістів, яких обирало професійне журі за результатами прослуховувань та глядачі у Дії. На жеребкуванні, яке відбулося на пресконференції учасників, де презентували пісні, стало відомо, в якому порядку побачимо виступи у фіналі 8 лютого.
- Влад Шериф – Wind of Change
- Абіє – "Дім"
- MOLODI – My Sea
- Future Culture – Waste My Time
- Маша Кондратенко – No Time To Cry
- KHAYAT – Honor
- FIЇNKA – "Культура"
- KRYLATA – Stay True
- Ziferblat – Bird of Pray
- "ДК Енергетик" – "Сіль".
Як проголосувати на Нацвідборі Євробачення-2025? Голосування, традиційно, відбуватиметься у застосунку Дія. Минулого року кількість охочих проголосувати за фаворита була такою великою, що у Дії стався збій, через що результати були оголошені наступного дня. Щоб не повторити помилок, організатори відбору додали ще одну можливість віддати голос за найкращого учасника – через смс-голосування. Всі деталі оголосять у прямому ефірі.
Національний відбір на Євробачення-2025: коротко про головне
Креативним директором Національного відбору 2025 є Герман Нєнов, який готує грандіозне шоу з метою об'єднати всю країну.
Цього року творці Нацвідбору приготували неймовірну сцену, яка стане найкрасивішою за всю історію українських відборів. Один з елементів – це грін-рум. Це 10 делегацій від кожного фіналіста, де буде своя група підтримки та можливість спілкуватися з ведучими, ділитися емоціями.
На організацію та реалізацію Нацвідбору витратили 10,5 мільйонів гривень.