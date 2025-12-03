Укр Рус
3 грудня, 10:10
2

Названо імена 9 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Марія Касій
Основні тези
  • Команда Суспільного оголосила 9 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026, серед яких Jerry Heil, LAUD, LELÉKA та інші.
  • Євробачення-2026 відбудеться у Відні, Австрія.

Команда Суспільного оголосила імена дев'яти учасників Нацвідбору на Євробачення, що потрапили до фіналу. Серед них як нові, так і знайомі обличчя.

Повний список учасників фіналу опублікують до 15 січня 2026 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Мовлення

Учасники лонглиста все ще мають змогу потрапити до фіналу Національнго відбору. У січні в мобільному застосунку Дія проведуть рейтингове онлайн-голосування. За результатами визначать останнього, десятого учасника фіналу. 

Список фіналістів Національного відбору-2026 наразі має такий вигляд:

  • Jerry Heil  
  • LAUD  
  • LELÉKA  
  • MOLODI
  • Monokate  
  • Mr. Vel  
  • The Elliens  
  • Valeriya Force  
  • "ЩукаРиба"

Джамала зізналась, що формування шортлиста було для неї надскладним вибором. Вона вважає, що Нацвідбір-2026 буде максимально вокальним, пісенним та конкурентним. Для неї незвично вперше бути в ролі музичної продюсерки. 

Це був складний вибір: є виконавці, які не потрапили у шортлист, але яких я точно хотіла б бачити у фіналі. Процес над піснями триває: аранжування, тексти, вокал… від себе підключу всіх, кого тільки можу, щоб довести все до супер'якості, 
– поділилась Джамала. 

Співачка закликала єврофанів не нехтувати голосуванням, адже воно стане вирішальним для шістьох артистів. 

Раніше Джамала на своїй сторінці в інстаграмі розповіла, що в ролі музичної продюсерки прослухала 451 заявку. Вона обирала тих артистів, які можуть не просто виступити на Нацвідборі, але й підкорити Євробачення.

Що відомо про Євробачення-2026

  • Пісенний конкурс у 2026 році стане ювілейним та відбудеться в Австрії. Там вже обрали, що Євробачення пройде у Відні на найбільшій арені Wiener Stadthalle.
  • Дати півфіналів – 12 та 14 травня, а грандіозний фінал відгримить 16 травня.
  • Також на Євробаченні змінили деякі правила. У півфіналах знову враховуватимуть думку журі, кількість суддів зростає від 5 до 7. Артистам заборонили брати участь у рекламних кампаніях та промоакціях, що можуть вплинути на результат.  