Названо імена 9 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Команда Суспільного оголосила імена дев'яти учасників Нацвідбору на Євробачення, що потрапили до фіналу. Серед них як нові, так і знайомі обличчя.

Повний список учасників фіналу опублікують до 15 січня 2026 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Мовлення.

Учасники лонглиста все ще мають змогу потрапити до фіналу Національнго відбору. У січні в мобільному застосунку Дія проведуть рейтингове онлайн-голосування. За результатами визначать останнього, десятого учасника фіналу.

Список фіналістів Національного відбору-2026 наразі має такий вигляд:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

Джамала зізналась, що формування шортлиста було для неї надскладним вибором. Вона вважає, що Нацвідбір-2026 буде максимально вокальним, пісенним та конкурентним. Для неї незвично вперше бути в ролі музичної продюсерки.

Це був складний вибір: є виконавці, які не потрапили у шортлист, але яких я точно хотіла б бачити у фіналі. Процес над піснями триває: аранжування, тексти, вокал… від себе підключу всіх, кого тільки можу, щоб довести все до супер'якості,

– поділилась Джамала.

Співачка закликала єврофанів не нехтувати голосуванням, адже воно стане вирішальним для шістьох артистів.

Раніше Джамала на своїй сторінці в інстаграмі розповіла, що в ролі музичної продюсерки прослухала 451 заявку. Вона обирала тих артистів, які можуть не просто виступити на Нацвідборі, але й підкорити Євробачення.

Що відомо про Євробачення-2026