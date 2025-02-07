Тіна Кароль відповіла, у кого є шанси представити Україну на Євробаченні-2025

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала Нацвідбір-2025 та цьогорічних фіналістів. Вона чесно оцінила учасників конкурсу.

Тіна Кароль, яка є музичною продюсеркою Нацвідбору цього року, не виділила конкретного фаворита серед учасників. Про це пише 24 Канал з посиланням на M1 music.

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Артистка відзначила, що серед фіналістів Нацвідбору немає відомої зірки, адже більшість – це нові імена. Співачка зізналась, що була здивована деякими учасниками.

"Цього року ніхто не подався зірковий, дуже відомий. Все свіжі імена, нові люди. Мені чудово, бо ніхто не скаже, що це під когось. Ти можеш обрати, чути потенційно успішних. Я була шокована від деяких голосів. Ці люди у двадцятці. Є голоси, які вау! У нас є голоси! Всі музичні, ритмічні, прикольні", – поділилась Тіна Кароль

На запитання, хто має шанс представити Україну на Євробаченні, виконавиця не змогла виділити когось одного. На її думку, кожен фіналіст буде достойним артистом у майбутньому.

Я особисто не можу сказати, хто має поїхати. Кожен з них стане артистом, ось побачите!

– сказала Тіна Кароль.

Нацвідбір-2025: головне

Національний відбір на Євробачення вкотре відбудеться в Україні. Фінал пісенного конкурсу пройде 8 лютого.

Переможця обиратимуть члени журі та українські глядачі. До складу суддів увійшли відома співачка Джамала, Сергій Танчинець, лідер популярного гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, та Катерина Павленко, фронтвумен Go_A.

Як проголосувати на Нацвідборі Євробачення – це можна зробити у додатку Дія або через смс-повідомлення під час прямого ефіру, що розпочнеться о 18:30.