Не тільки "Ґринджоли": якими були найгірші виступи України на Євробаченні

2003 рік для України став початком участі в пісенному конкурсі Євробачення. Нашій країні вдавалось тричі перемагати на шоу. 2004 – Руслана, 2016 – Джамала та 2022 – Kalush Orchestra. Усі перемоги стали частиною не тільки європейської, а й української історії.

Та попри такий успіх, Україна не завжди опинялась у топі. П'ять виступів вважаються найгіршими, адже артисти, які представляли нашу країну, опинились далеко від призових місць, пише Show24.

Найгірші виступи України на Євробаченні

Олександр Пономарьов – 14 місце

У 2003 році Пономарьов став першим українським артистом, який вирушив на пісенний конкурс Євробачення. Для виступу співак обрав трек Hasta la vista. На жаль, європейську публіку не надто вразив Олександр, тому вони віддали йому лиш 30 балів, що дозволило виконавцю посісти лиш 14 місце.

Олександр Пономарьов – Hasta La Vista: дивіться відео онлайн

Гайтана – 15 місце

Співачка у 2012 році вирушила до сонячного Баку, щоб представити нашу країну на конкурсі. Вона виступала з треком Be My Guest, який спричинив скандал. У пісні нібито помітили ознаки плагіату, адже глядачам вона була схожа на інші композиції: Сlocks – Coldplay When Love Takes Over – Kelly Rowland feat. David Guetta.

Гайтану також "звинуватили" і в тому, що її виступ нецікавий, тому публіка віддала артистці 65 балів і 15 місце.

Gaitana – Be My Guest (Євробачення-2012): дивіться відео онлайн

MELOVIN – 17 місце

На українському Нацвідборі співак вразив аудиторію своїм треком Under the Ladder та отримав квиток на Євробачення. Він вирушив у Лісабон, столицю Португалії, де співак показав усе, на що здатний.

За результатами глядацького голосування MELOVIN отримав аж 199 балів і посів 7 сходинку. Однак радіти були зарано, адже попереду були результати національного журі. Виступ співака оцінили лиш на 11 балів, тому про вихід у першу десятку довелось забути. Українець опинився аж на 17 місці.

MELOVIN – Under The Ladder (Євробачення-2018): дивіться відео онлайн

Гурт "Ґринджоли" – 19 місце

У 2004 році відбулись перші мітинг в Івано-Франківську на підтримку Помаранчевої революції. Тоді Калин і Костюк (учасники гурту) написали пісню "Разом нас багато", яку за добу після релізу співали у Києві.

У 2005 році "Ґринджоли" перемогли на Нацвідборі на Євробачення. Однак участь у конкурсі вони взяли з адаптованою версією пісні "Разом нас багато", забравши з тексту згадку про Ющенка та інші політичні гасла. Тоді конкурс проходив у Києві, адже у 2004 році співачка Руслана з "Дикими танцями" здобула перемогу для України.

Однак публіка не високо оцінила старання українського колективу та пісні-гімну. "Ґринджоли" посіли 19 місце із 30 балами.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато" (Євробачення-2005): дивіться відео онлайн

Гурт O.Torvald – 24 місце

У 2017 році пісенний конкурс Євробачення проходив в Україні, адже у 2016 – Джамала здобула перемогу для нашої країни. На Національному відборі гурт O.Torvald виборов право виступити на конкурсі. Однак їхній трек Time не припав до душі європейській публіці.

За результатами голосування національних журі й телеглядачів, виконавці отримали всього 36 балів і зайняли 24 місце, що стало найгіршим результатом України за всю історію участі в Євробаченні.

O.Torvald – Time (Євробачення-2017): дивіться відео онлайн

