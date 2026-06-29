Головні секс-символи українського шоубізнесу серед чоловіків

Статус секс-символа це не тільки про зовнішній вигляд людини. У це поняття закладають ще й харизматичність, поведінку, вміння жартувати та висловлювати власну думку, а також багато інших позитивних якостей, які можуть влучно описати того чи іншого чоловіка.

24 Канал обрав серед усіх відомих чоловіків українського шоубізнесу п'ятьох, які зараз перебувають на піку популярності і мають схвалення від аудиторії.

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Найсексуальніші чоловіки українського шоубізнесу

Артем Пивоваров

Артист дуже популярний в Україні. У нього сильний голос та унікальний підхід до музики, адже Артем постійно шукає, чим вразити публіку. Він не приховує, що займаєтесь в залі й підтримує фізичну статуру. Його тіло прикрашають татуювання, що тільки додає шарму.

Євген Кот

Танцівник став відомим завдяки проєкту "Танці із зірками". Ще тоді йому робили комплімент не тільки за професійність, а й за пристрасність на паркеті. Кот постійно підтримує фізичну форму і також віддає перевагу татуюванням, які підкреслюють його брутальність та силу.

Даніель Салем

Про сексуальність цього чоловіка говорять вже не один рік. Мабуть, найбільше його харизматичність проявилась на проєкті "Голос країни", де Салем брав участь у команді Тіни Кароль. Далі на нього чекала військова служба, а сьогодні Даніель перебуває у стосунках з українською співачкою Lida Lee. У мережу часто потрапляють відео, де телеведучий підтримує кохану на концертах. Саме такий прояв кохання говорить багато більше, ніж просто слова.

Даніель Салем / Фото з інстаграму телеведучого

Володимир Дантес

Співаку ніколи не бракувало харизматичності, однак шанувальники стверджують, що Дантес на повну розкрився після розлучення з Надею Дорофєєвою. Нещодавно він знявся у фільмі "Всі відтінки спокуси", де зіграв доволі гарячу роль. На своїх виступах він часто виступає без футболки, що тільки додає пікантності. А днями ще й з'ясувалось, що Володимир закрутив роман із новою обраницею.

Володимир Дантес / Фото з інстаграму артиста

Тарас Цимбалюк

Минулого року актор взяв участь у проєкті "Холостяк" і став чи не одним із найбільш захейчених учасників. Публіка звинуватила його у фальшивості, подвійних стандартах і вигоді. Мовляв, Тарас прийшов на шоу, щоб підвищити рівень своєї популярності, а не знайти кохання.

Та попри це, він залишається одним із найсексуальніших зірок шоубізнесу. Часто бере участь у фотосесіях топлес, де демонструє прес та біцепси.

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