Ця новина може розчарувати фанатів, – переможці Євробачення 2024 скасували концерт в Києві
- Nemo скасували виступ у Києві, запланований на березень 2025 року, через затримку роботи над новим альбомом.
- Музиканти присвятять наступні місяці роботі над новим альбомом і пізніше повідомлять нові дати концертів в Україні та Греції.
Навесні цього року переможці Євробачення 2024 Nemo планували виступатимуть в Києві. Втім, виконавці скасували цей виступ.
Вони пояснили причину в соцмережах. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистів.
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Так, влітку 2024 року Nemo анонсували гастрольний тур Європою, включаючи виступ у київському клубі Atlas, запланований на березень 2025 року. Однак музиканти прийняли рішення перенести концерти через затримку роботи над новим альбомом.
З важким серцем оголошуємо про перенесення туру Європою цього року. Дати концертів змінено на кінець жовтня та грудень. Розуміємо, що ця новина може розчарувати фанатів, і просимо вибачення за всі незручності. Великі музичні проєкти потребують часу,
– зазначили Nemo.
Музиканти наголосили, що наступні місяці повністю присвятять роботі над новим альбомом, маючи на меті створити унікальний та якісний музичний матеріал. Додаткова інформація про нові дати концертів в Україні та Греції буде оприлюднена пізніше.
Нагадаємо, в липні минулого року у Швейцарії відбувся фестиваль Luzern Live, де виступили переможці Євробачення-2024 Nemo та одна з представниць України Jerry Heil. Співаки запалили сцену своїми хітами та підняли український прапор під час спільного виступу.